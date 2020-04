Médicos recomiendan Pelispedia y sus películas online para bajar niveles de estrés ante pandemia

Nos ha confinado a nuestras casas como si hubiésemos cometido un crimen, lo que resulta en estrés y ansiedad para quienes están acostumbrados a estar fuera. Ahora bien, médicos de todo el mundo han encontrado la solución para ansiedad y la depresión: ver Peliculas Online Gratis.

El manejo emocional durante la pandemia

Es casi imposible que hablemos de otro tema que no sea el coronavirus. Por lo que es normal que la preocupación y malestar emocional del mundo entero esté a flor de piel. Pero, ¿sabías que pensamientos y sentimientos negativos de incertidumbre podría hacerte más propenso al contagio?

Aun cuando el miedo es una emoción saludable, adaptativa y necesaria para nuestro cuerpo, la pandemia ha ido más allá creando un temor intenso que bloquea otras emociones en la persona. De manera que nos paralizamos y nos anula toda capacidad de reaccionar y buscar soluciones que nos ayuden a mejorar nuestro estado de ánimo.

De acuerdo al Colegio Oficial de Psicología de Madrid, el virus no solo se ha extendido en el organismo de los humanos sino también en la vida tecnológica de la población. Las redes sociales están llenas de información sobre el COVID-19, pero también de publicidad alarmante que solo altera nuestro estado de ánimo.

En vez de informarse sobre los acontecimientos más importantes, la mayoría de los usuarios ha caído en el error de inundar su mente de todo tipo de noticias y “recomendaciones” para evitar el coronavirus. Esto lamentablemente solo ha creado más que caos y temor en las personas, sin aportar ningún tipo de soluciones ante la crisis.

Pero, ¿Sabías que los médicos han visto una solución eficaz al estrés? Las películas sirven como tratamiento para esto. Si, ver películas es la mejor medicina ante la pandemia, ¿Por qué?

¿Qué relación tienen las películas online con la pandemia?

Resulta un poco extraño que los médicos recomienden ver películas para eliminar el estrés. Sin embargo, lo que se busca en realidad es que la persona se aleje un poco del televisor donde solo encuentra malas noticias o informes que pueden enfermarlo.

Aun cuando estamos viviendo una situación difícil, no podemos dejarnos llevar por noticias engañosas o bien alarmantes. Más bien necesitamos de momentos de relajación para poder seguir adelante. Y qué mejor que sentarnos un rato a ver películas online. No te imaginas la cantidad de opciones que tienes disponible para pasar un rato agradable que te ayude a reducir los niveles de estrés en tu cuerpo.

¿Por qué película online gratis? Por supuesto, esto es de gran ventaja ya que pagar una suscripción mensual a muchos se les hace complicado. Ahora no estamos para generar más gastos sino para ahorrar dinero lo más que se pueda. Además, esto permitirá que puedas disfrutar de películas que jamás pensaste ver por no querer ir al cine o no tener dinero en el momento para pagar tu entrada.

Ahora bien, no sabemos cuándo vuelvan a abrir los cines o si cuando esto termine tengamos tiempo para relajarnos frente a nuestro celular o computador. Así que lo mejor es que aproveches todo este tiempo para ponerte al corriente y ver todas esas películas que el trabajo o quehaceres del hogar no te permitieron hasta antes de la cuarentena.

No elimina la enfermedad pero si contribuye con la sociedad

¡Exacto! Ver películas online gratis no reducirá los riesgos de contagio cuando sales a la calle, pero sin duda será una fuente de relajación para tu organismo. En vez de estar en las redes sociales buscando información que solo te creará paranoia, ver películas online te alejará de un mundo tóxico que solo quiere que les ayudes a generar más dinero.

Ver películas online gratis no te genera un gasto en tu presupuesto de sobrevivencia, y tampoco te mantiene pegado al tema del COVID-19. Más bien, este es un medio para desaparecer del mundo de intrigas y peligros en el que vivimos.

Luego de unas cuantas horas de películas online podrás notar una diferencia en tu actitud, lo que será de gran ayuda para seguir afrontando el día a día. No te olvides que lo más importante es que tengamos una buena actitud ante la crisis mundial. De manera que podremos ser apoyo para otros que estaban en nuestra misma situación.