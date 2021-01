Medicamentos que la Secretaría de Salud de CDMX sugiere para pacientes COVID-19

Estos medicamentos pueden ser la solución al COVID-19. Foto: biotechmagazineandnews.com

¿Qué medicamentos se recomiendan para pacientes con COVID-19?, aquí te revelamos cuáles han sido los sugeridos por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), y es que aun cuando no hay tratamiento establecido para el nuevo coronavirus, ya que cada caso requiere uno personalizado, varios expertos aseguran que hay fármacos que dan buenos resultados y que no ponen en peligro a la persona y ¡son estos!

SEDESA recomienda estos medicamentos para tratar el COVID-19

Los expertos de la Secretaría de Salud de CDMX, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) han revelado que los pacientes ya sea hospitalizados o ambulatorios mejorar cuando se les trata con azitromicina e ivermectina.

Aunque, los fármacos anteriores han sido eficaces, Oliva López Arellano, titular de Secretaría de Salud de CDMX, advirtió que la dexametasona y la hidroxicloroquina son medicamentos que médicos han dado a pacientes ambulatorios, pero que han resultado contraproducentes, pues incluso generan complicaciones graves, pues declaró que la dexametasona en particular:

“...agrava los cuadros, hace que los pacientes lleguen ya con una sobrecarga en hígado, en riñón.”

Ivermectina. Foto: fundacionio.com

Además, Oliva López Arellano, advirtió sobre el consumo de dióxido de cloro, pues informó que se han identificado varios pacientes que han sufrido intoxicación por su consumo, señalando que afecta el sistema renal y:

“No tiene ningún efecto positivo frente al Covid-19.”

Sin embargo, no todo ha sido malo, pues la ivermectina ha sido capaz de detener la replicación del COVID-19, lo que reduce la carga viral de los pacientes y muy segura, ya que no tiene efectos negativos de importancia, y es por ello que ha recomendado el medicamento:

“...básicamente para el tratamiento de neumonía leve o moderada.”

Aunque, en La Verdad Noticias te indicamos que esta información no coincide con lo establecido en el documento de la Secretaría de Salud de México, donde se advierte que los siguientes medicamentos no deben usarse para tratar a pacientes con COVID-19, ya que no se ha demostrado su seguridad y eficacia ante el virus y son:

La azitromicina

La cloroquina

La ivermectina

La hidroxicloroquina

La nitazoxanida

Tocilizumab

