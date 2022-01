Mechas de color para cabello de morenas

Las mechas de color para cabello de morenas son una excelente opción si deseas un cambio pero no quieres arriesgarte demasiado, pues a medida que el pelo vaya creciendo, podrás eliminar el tinte con un saneado de puntas sin tener que utilizar nuevos tintes o decolorantes.

Las mechas para morenas en tonos rojizos o castaños son ideales, ya que sobre una base oscura que pueden marcar una gran diferencia pero de forma gradual e iluminar mucho más tu rostro. Ten en cuenta que si prefieres apostar por algo un poco más atrevido, siempre puedes cambiar las mechas tradicionales por las mechas californianas o las mechas balayage.

Si deseas conocer el color de cabello para morenas que serán tendencia y podrás lucir de forma increíble, a continuación La Verdad Noticias te comparte los estilos y las mechas de color para cabello de morenas que mejor te irán.

Fotos de mechas para color de cabello para morenas

Mechas de color para cabello de morenas

Dentro de los mechas de color para cabello de morenas, no se pueden olvidar las mechas balayage, una excelente opción si quieres ver como te quedaría el rubio de una manera natural. A diferencia de las conocidas mechas californianas, en el balayage se trabaja la decoloración de mechones desde la raíz.

Mechas balayage para morenas

Te compartimos algunas fotos de los diferentes estilos de mechas que puedes adaptar para renovar tu look.

Mechas californianas para morenas con cabello negro

Mechas californianas para morenas

Las mechas californianas llegaron este año, se usan muy degradadas y suaves, ya no tan uniformes como años anteriores. El pelo debe ser aclarado en mechas sueltas y de forma gradual hacia las puntas, para que el pasaje del color moreno natural a los tonos más claros sea gradual.

En el procedimiento de las californianas, no se decoloran las raíces, por lo que el crecimiento no es un problema, no necesitarás ir a retocar el cabello a la peluquería. Pueden realizarse en tonos rubios o cobrizos, ambos se ven muy bien en cabellos oscuros.

Colores de cabello para piel morena

Los mejores colores de cabello para piel morena que te harán lucir joven, atrevida y hermosa son los siguientes:

Tinte chocolate malva

Esta tonalidad es uno de los tintes para morenas en tendencia este año. El chocolate malva, con una base castaña, entremezcla varias tonalidades de marrón y malva, logrando así un efecto degradado, elegante y único que te encantará.

Castaño claro

El castaño claro es uno de los colores de pelo para morenas más demandados del 2022, pues aporta un aire fresco y juvenil y una tez natural que suavizará tus facciones.

Castaño con otras tonalidades

El castaño no se considera un color muy arriesgado en sí; no obstante, la posible subida o bajada de ciertas tonalidades te hará ganar en estilo y en clase.

Cabello de ojo de tigre

El tiger eye es la opción ideal para quienes desean combinar tonalidades sencillas a primera vista para lograr, posteriormente, un twist con efecto radiante. El marrón y el dorado aportan un aire joven, elegante y moderno que podrás combinar con un gran número de peinados increíbles.

Tinte chocolate

Uno de los colores de pelo para morenas más bonito y luminoso que existe es este, pues no hay nada mejor que un castaño basado en marrón chocolate que aclara algunas tonalidades y aportar cuerpo y luminosidad. También pueden cubrir las mechas de color para cabello de morenas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!