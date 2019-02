#Metoo: Icónico “Beso en Time Square” no fue romántico, fue violencia sexual

Hace unos días, George Mendonsa, el marinero que protagonizó dicho momento, falleció a la edad de 95 años y eso ha hecho que se hable de nuevo del acontecimiento que marcó la historia.

En su momento, Greta Friedman informó para Veterans History Project que cuando recibió “el beso”, nunca vio al marinero acercarse y ni siquiera lo conocía.

“Sentí que él era muy fuerte. Me apretaba. No estoy segura del beso. Solo era alguien que celebraba. No fue algo romántico”