Me salió una bolita en la zona íntima ¿Debo preocuparme?

Las “bolitas” o granos en la vagina es algo mucho más común de lo que nos gustaría, y pueden aparecer por diferentes razones; lo primordial es cuidar de nuestra salud íntima y acudir con un médico cuando se requiera.

Repite con nosotras “mi salud es prioridad”, y claro, si hablamos de la íntima esta también está en el top la lista de cosas que jamás debes ignorar.

Y es que el cuerpo de la mujer es una máquina perfecta que no para de maravillar a la ciencia, pues su naturaleza es tan sabia que sabe cómo manifestar sus necesidades pero también expresa si algo requiere un ajuste en tu organismo.

En cuestión de salud vaginal, es muy importante estar atenta a cualquier cambio que pueda aparecer en esa zona, ya que es un área muy delicada y susceptible al clima, el ejercicio, los cambios hormonales e incluso al tipo de ropa interior que utilizas.

¿Por qué salen bolitas en la zona íntima?

Cuida tu salud vaginal.

Y aunque lo cierto es que si detectas bolitas en tu vagina o cualquier otro tipo de cambio (en el flujo y sus olores, por ejemplo), es probable que la primera reacción sea de alarma, lo más importante es que estés bien informada de las posibles causas y por supuesto, que consultes a tu médico para recibir atención del experto.

Así que presta mucha atención, pues te vamos a explicar cuáles son las bolitas más comunes que pueden aparecer en la vagina.

Verrugas genitales.

De acuerdo con Mayo Clinic, las verrugas genitales son uno de los tipos más comunes de infecciones de transmisión sexual. Afectan los tejidos húmedos del área genital, pueden parecer pequeñas protuberancias de color carne o tener una apariencia de coliflor.

Quistes de Bartolino.

Las glándulas de Bartolino se encuentran a los costados de la abertura vaginal. Éstas secretan un líquido que ayuda a lubricar la vagina, en ocasiones se obstruyen, lo que hace que el líquido vuelva a la glándula y se inflame.

Si el líquido dentro del quiste se infecta, puede causar una acumulación de pus rodeada de tejido inflamado. Son muy comunes y suelen aliviarse por sí solas en cuestión de días, aunque si se infecta, los antibióticos serán útiles para tratar esta clase de bolitas en la vagina.

Sífilis.

Esta enfermedad de transmisión sexual es fácil de tratar pero, de no recibir la atención necesaria, puede generar complicaciones importantes. La llaga de sífilis que aparece justo después de infectarse no produce dolor y puede confundirse con un vello encarnado, una cortadura con un cierre u otro golpe que no parece dañino.

De ahí la importancia de visitar con regularidad a tu ginecólogo, cuidar de tu salud íntima y no ignorar este tipo de cambios en tu cuerpo .

Vellos encarnados.

Si suelen depilar la zona vaginal con rastrillo, este puede ser uno de los problemas más comunes por los cuales aparecen las bolitas en la vagina. Cuando un vello se queda incrustado en la piel, esta lucha por eliminarlo y produce inflamación en la zona, la cual puede causar dolor, picazón y enrojecimiento; aunque en algunos casos también puede contener pus.

Si tienes un vello púbico encarnado no te afeites, enseres o depiles esta área hasta que la bolita desaparezca por sí sola. A menudo desaparecen sin tratamiento, aunque si se infecta necesitarás antibióticos.

