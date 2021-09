¿Me puedo recuperar si me contagio de COVID-19?

Sí, las personas que se contagian de COVID-19 se pueden recuperar, de hecho el 80 por ciento de las personas que se infectan se recuperan sin necesidad de someterse a un tratamiento especial, ¡conoce más detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que solo 1 de cada 6 personas que se enferman con el nuevo coronavirus llegan a desarrollar síntomas graves como es la dificultad para respirar.

Anteriormente te contamos sobre la vacuna que hace menos contagioso el virus; sin embargo, ahora te hablaremos sobre otros detalles del nuevo coronavirus que tienes que tomar en cuenta.

¿Los antibióticos son eficaces para tratar la COVID-19?

Antibióticos. Foto: latimes.com

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que no funcionan porque estos solo combaten infecciones provocadas por bacterias y no por virus, hay que recordar que el SARS-CoV-2 es precisamente uno de estos, de ahí que no tienen efecto sobre él.

Ante esto recomienda no automedicarse y no ingerir antibióticos a menos que el médico lo haga para combatir una infección bacteriana.

¿Cómo recuperar el gusto y el olfato por el Coronavirus?

Pérdida de olfato. Foto: buscandorespuestas.lne.es

Con una terapia de rehabilitación brindada por un otorrinolaringólogo, aunque, la Directora Otorrinolaringología H. Sant Joan de Reus, Maria Flogia, reveló que el gusto y el olfato se pueden recuperar cuando se deje de estar infectado con el virus de forma gradual, y que solo el 10 por ciento de los pacientes no llega a recuperarse.

Uno de los tratamientos indicados es la estimulación de estos dos sentidos con ayuda de set de olores, los cuáles llegan a tener varios comunes y que la persona huele en distintas concentraciones, algo que es muy útil, pues, la experta indicó:

“...se acorta el tiempo de rehabilitación gracias a la estimulación olfativa.”

Eso sí, recomendó hacerlo con ayuda de un especialista, ya que, hay aromas que pueden ser muy intensos y causar irritación.

Si quieres saber más sobre este tema tienes que revisar Como COVID-19 persiste en todo el mundo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!