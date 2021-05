¿Me ayuda el metabolismo de la vitamina D a perder peso?

Antes de explicar en qué consiste el metabolismo de la vitamina D, primero conviene entender que significa “metabolismo”, de acuerdo con Oxford Languages, el metabolismo es el “conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo”.

De tal forma que entenderemos el metabolismo de la vitamina D como proceso o cambio que sufre la vitamina para que nuestro cuerpo pueda absorber los beneficios del nutriente.

Como ya hemos informado en La Verdad Noticias, gran parte de la vitamina D la produce nuestro cuerpo cuando estamos expuestos al sol, pero ¿cómo se absorbe la vitamina D del sol? es decir ¿cómo se da el metabolismo de la vitamina D?

Primero hay que entender que la vitamina D es una hormona esteroidea que interviene en la absorción intestinal de calcio y en la regulación de la homeostasis del calcio, la diferenciación ósea y la respuesta inmunitaria. La vitamina D se encuentra en la naturaleza en dos formas:

Vitamina D2 (ergocalciferol): sintetizada por las plantas y no producida por el cuerpo humano.

sintetizada por las plantas y no producida por el cuerpo humano. Vitamina D3 (colecalciferol): que se produce en grandes cantidades en la piel cuando la luz solar incide sobre la piel desnuda. También se puede ingerir de fuentes animales o puedes consumir tabletas de vitamina D.

Las principales fuentes de vitamina D son la síntesis en la piel bajo la influencia de los rayos ultravioleta y una pequeña porción se deriva de la dieta, más tarde en nucestro cuerpo ocurre el metabolismo de la vitamina D.

¿Cómo ocurre el metabolismo de la vitamina D?

Proceso del metabolismo de la vitamina D

A continuación te explicaremos cómo se da el metabolismo de la vitamina D, desde que nos exponemos al sol hasta que nuestro cuerpo absorbe los nutrientes.

La vitamina D3 (colecalciferol), la forma natural de vitamina D, se produce en la piel a partir del 7-dehidrocolesterol. Tras la irradiación (por la exposición al sol), el 7-dehidrocolesterol produce previtamina D 3 que sufre una reordenación sensible a la temperatura de tres dobles enlaces para formar vitamina D 3 .

La vitamina D 3 en sí misma no es biológicamente activa. La vitamina D es transportada en la sangre por la proteína de unión a vitamina D (DBP; que se une a la vitamina D y sus metabolitos en el suero) al hígado. El hígado y otros tejidos metabolizan la vitamina D. En el hígado, la vitamina D se hidroxila en C-25 para producir 25-hidroxivitamina D 3 [25 (OH) D3]. La 25 (OH) D 3 es la principal forma circulante de vitamina D. Luego en el riñón, la 25OHD se metaboliza más a 1,25 (OH) 2D (también conocida como Calcitriol) la forma biológicamente activa de la vitamina D.

Cabe indicar que la 1,25-dihidroxi vitamina D (Calcitriol) es el metabolito de vitamina D más potente. Estimula la absorción de calcio en el intestino y su producción está estrictamente regulada a través de concentraciones séricas de calcio, fósforo y hormona paratiroidea.

Es de esta forma como se da el metabolismo de la vitamina D, que ayuda a nuestro cuerpo a absorber los nutrientes que necesita nuestro cuerpo.

¿Qué inhibe la vitamina D?

El metabolismo de la vitamina D nos ayuda a aprovechar los nutrientes

Ahora que ya hemos entendido cómo ocurre el metabolismo de la vitamina D es importante mencionar que, sin darnos cuenta podríamos no estar recibiendo o produciendo suficiente vitamina D.

Como ya hemos informado el metabolismo de la vitamina D (la cual puedes elegir como suplemento) es importante para nuestro cuerpo, pero es importante asegurarnos de que estamos recibiendo las dosis adecuadas de vitamina D, pues algunas cosas pueden inhibirla.

Algunas razones por las que las personas pueden tener problemas para absorber la vitamina D y que pueden pueden reducir o bloquear su absorción incluyen:

Condiciones como enfermedad celíaca

IMC (índice de masa corporal) superior a 30

Enfermedad del hígado o del riñón

Tratamiento de radiación

Cirugía de adelgazamiento

El color de tu piel.

La salud de su intestino

El lugar donde vive (si no hay suficiente sol)

¿La vitamina D ayuda a perder peso?

La vitamina D podría ayudarnos a perder peso

La vitamina D es un micronutriente importante con importantes beneficios para la salud, que incluyen una mejor inmunidad y huesos más fuertes. También existe una creciente evidencia de que el metabolismo de la vitamina D podría ayudar a perder peso.

Alguna evidencia sugiere que consumir suficiente vitamina D (la cual puedes encontrar en alimentos) podría mejorar la pérdida de peso y disminuir la grasa corporal.

Un estudio observó a 218 mujeres con sobrepeso y obesidad durante un período de un año. Todos fueron sometidos a una dieta restringida en calorías y una rutina de ejercicios. La mitad de las mujeres recibió un suplemento de vitamina D, mientras que la otra mitad recibió un placebo.

Al final del estudio, los investigadores encontraron que las mujeres que cumplían con sus requerimientos de vitamina D experimentaron una mayor pérdida de peso, perdiendo un promedio de 7 libras (3,2 kg) más que las mujeres que no tenían niveles sanguíneos adecuados.

Por otro lado, según un equipo italiano, dirigido por Luisella Vigna de la Universidad de Milán, investigaciones anteriores han demostrado que la deficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo de obesidad y complicaciones relacionadas con la obesidad.

El nuevo estudio incluyó a 400 personas con sobrepeso y obesidad con deficiencia de vitamina D que fueron sometidas a una dieta baja en calorías y luego divididas en tres grupos. Un grupo no tomó suplementos de vitamina D, mientras que los otros dos grupos tomaron 25.000 unidades internacionales (UI) o 100.000 UI de vitamina D por mes.

Después de seis meses, los participantes en ambos grupos de suplementación con vitamina D habían perdido más peso y tenían mayores reducciones en la cintura que aquellos que no habían tomado los suplementos, dijo el equipo de Vigna.

De tal forma que se ha indicado que la vitamina D puede ayudar a perder grasa por todas partes, pero es particularmente útil para los kilos por encima de su cinturón. Los estudios de la Universidad de Minnesota y la Universidad Laval encontraron que la vitamina D desencadena la pérdida de peso principalmente en el abdomen. Una explicación: el nutriente puede trabajar con el calcio para reducir la producción de cortisol, una hormona del estrés que hace que almacenes grasa abdominal, dice Zemel.

De igual forma se sugiere que la vitamina D nos hace aumentar muestro metabolismo, lo que hace que su cuerpo queme más calorías después de comer. También podría bloquear la formación de nuevas células grasas en el cuerpo. Es así como el metabolismo de la vitamina D podría ayudar a perder peso.

