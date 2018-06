'McQueen' escándalo, oscuridad y belleza en la moda

Cuando, hace un par de años, la BBC anunció que el actor Jac,k O'Connell podría interpretar a Alexander McQueen en una película sobre su vida, aquellos familiarizados con la biografía 'Blood Beneath the Skin', de Andrew Wilson, tuvieron motivos para echarse a temblar: no había forma de que un género tan manido y codificado como el de los biopics, siempre tendente a cocinar papillas para el paladar medio, pudiera hacer justicia a la vida y obra de un diseñador famoso por definir sus desfiles-espectáculo en términos que no se ajustan demasiado al cine oscarizable: "Son emoción y piel de gallina. Quiero ataques al corazón. Quiero ambulancias”.

Por suerte, McQueen interpreta a McQueen en la película que llega esta semana a nuestras carteleras, lo que equivale a decir que el documental de Ian Bonhôte y Peter Ettedgui no intenta dulcificar la tragedia y los excesos de una mente tan brillante como conflictiva. Tampoco los justifica: en sus manos, el hombre a quien nuestra cultura al completo decidió canonizar poco después de su muerte no es la figura mitológica de la celebrada exposición 'Savage Beauty', pero tampoco el chico malo de los tabloides noventeros. Si su historia vital tiene que seguir el patrón de alguno de sus contemporáneos, quizá sea el de los hermanos Gallagher, quienes también empezaron desde abajo, como buenos muchachos airados de clase obrera, y acabaron conquistando el maldito mundo.

En el caso de Alexander McQueen, y tal como se narra en el documental, sus primeros pasos como simple aprendiz en Savile Row condicionaron su ascenso a la primera división, caracterizado siempre por una meticulosidad no reñida con su absoluto desdén con la ropa para llevar. Como cualquiera levemente familiarizado con sus desfiles sabe, sus prendas no tenían ninguna ambición utilitaria: eran el centro gravitacional de unos espectáculos brutales y explícitamente polémicos, donde el lujo y la muerte se entrelazaban de forma suntuosa. No es casual que Tom Ford sea uno de los bustos parlantes del documental: su 'Animales nocturnos' (2016) le debe muchísimo a desfiles como la primavera/verano de VOSS en 2001, inspirado en la obra de Joel-Peter Witkin.

Estructurado como si de un cuento de hadas gótico se tratase, 'McQueen' tiene también mucho de 'The Rocky Horror Picture Show' (1975) o 'Velvet Goldmine' (1998), películas donde toda celebración histérica y libertaria acaba teniendo un contrapeso trágico, donde cada beso deja un incómodo regusto a sangre. La desaparición de esa doble figura materna —compuesta por la suya propia e Isabella Blow, su mentora artística— que guió su vida, unida a sus problemas con las drogas, la depresión y la enfermedad, acabaron conduciendo a McQueen hasta el suicidio. Era 2010 y tenía sólo 40 años. Este documental, guiado por la máxima "emoción por encima de información", es el mejor homenaje a un cráneo privilegiado... y tocado por la tragedia.