Mayordomo de la Princesa Diana revela que es REAL y que es FALSO de ‘The Crown’

Paul Burrell tuvo un asiento delantero en la historia como el mayordomo de la princesa Diana y hoy le cuenta a The Sun cuánto ha acertado y qué esta mal en la serie The Crown.

Paul, de 62 años, su autoproclamada "Rock" estuvo en el centro de muchas de las historias retratadas en la cuarta temporada del programa de Netflix, incluido el tormentoso matrimonio del príncipe Carlos con Diana y la feroz dinámica entre La Reina y Margaret Thatcher.

La serie ha sido un gran éxito, aunque los críticos piden a Netflix que adjunte una advertencia de "ficción". A continuación Paul describe las realidades y la falsedad de The Crown.

Realidades de The Crown

El príncipe Carlos fue cruel con Diana - REALIDAD

Las escenas muestran al Príncipe Carlos sin interés cuando Diana baila en el escenario, indiferente hacia sus hijos e implicada en un romance con Camilla Parker-Bowles. Pero a pesar de la controversia sobre la licencia artística, Paul dice que el drama pinta una imagen precisa de su relación cada vez más fría.

La corona muestra al príncipe Carlos gritándole a Diana - REALIDAD

Al recordar sus años en la casa de la joven pareja, el ex mayordomo revela: Josh O'Connor interpreta al príncipe Carlos como una persona fría y bastante indiferente. Y me temo que eso es lo que vi a puerta cerrada.

Estaba casado con probablemente la mujer más hermosa del mundo. Pero él no la cuido, y eso es lo que se ve en The Crown. Estás viendo a una joven desconocida crecer mientras que la estrella de Charles no lo hace y su popularidad se vuelve mayor que la de él. Y ese es todo el problema.

Paul Burrell agregaría una escena en la que Charles ataca a Diana por su vestido. Su popularidad en Australia, por ejemplo, cómo ella lo eclipsó y cómo no le gustó es todo cierto. Paul cree que los productores "podrían haber ido más allá".

La Reina Madre se refirió a Diana como 'una niña tonta - REALIDAD

La descripción de The Crown de que a la Reina Madre no le agrada Diana es correcta, Paul dijo: No tenían una relación muy estrecha. La escuché decir que Diana es, 'una chica tan tonta, no se da cuenta, los hombres tienen aventuras'. Eso es bastante revelador, que es aceptado y eso es lo que sucede y simplemente lo aguantas. Lo hicieron bien en The Crown.

Queen estaba sola para el robo - REALIDAD

La reina estaba sola cuando se despertó y encontró al intruso en el Palacio de Buckingham Michael Fagan en su dormitorio. Paul dijo: El príncipe Felipe no estuvo allí esa noche. Ella estaba sola.

Pero la descripción que hace The Crown del evento está plagada de inexactitudes, desde la decoración de su dormitorio hasta la conversación que tuvo con Fagan.

Él dijo: La Reina me dijo que estaba profundamente dormida, como se muestra en The Crown, y alguien entró en la habitación. Ella dijo: 'Al principio pensé que era Peggy que venía a despertarme, pero luego, sin ruido, sentí a alguien sentado en mi cama. Encendí la luz de mi mesilla de noche. Y hay un hombre'.

Ella dijo que él estaba agarrando un cenicero roto y que estaba sangrando en las sábanas de su cama. Ella dijo: 'Quería hablar sobre su esposa, ¡como si yo pudiera ayudar!'

Paul dice que la dramatización tuvo otros errores. El dormitorio de la reina no es rojo y grandioso como lo retrataron. Es muy humilde con solo una cama, dos mesitas de noche y sin flores. Además, la Reina usa agua embotellada, no agua del grifo, para limpiarse los dientes, agregó.

La princesa Diana no eligió su anillo de compromiso en la vida real- FALSO

Contrario a la versión de The Crown, Diana no eligió su anillo de compromiso. Paul dice: Yo estuve allí. La reina lo eligió con el príncipe Carlos. Ella pidió ver The Crown Jeweler. Vino con un estuche con cada piedra que puedas imaginar. El príncipe Carlos bajó de su suite en el Palacio de Buckingham, y entre ellos eligieron ese anillo y se lo obsequió a Diana.

La devastadora batalla de Diana contra la bulimia - REALIDAD

Mientras que escenas perturbadoras muestran un atisbo de la bulimia de Diana, la batalla de la princesa con el trastorno nervioso fue larga. Él revela: Ella comenzó a enfermarse poco antes de casarse. Ella me contó todo esto. Dijo que incluso estaba enferma en su noche de bodas.

La Reina y el príncipe Felipe en camas separadas - FALSO

La relación seria y sofocante de la reina con el príncipe Felipe también es ficción. Paul dice: Le han dado al Príncipe Felipe ya la Reina una relación muy fría y no lo es. No son fríos el uno con el otro.

La descripción de la Corona de la pareja durmiendo sola también es absurda. Paul dice: Ambos tienen una suite de habitaciones. Pero hay un dormitorio conjunto en el medio y ese es el dormitorio que usan. Entonces, pensar que la Reina está completamente sola, todo el tiempo en esta relación fría e insensible es absolutamente falso. El príncipe Felipe adora a la reina.

Los camisones desaliñados de abuelita que usa The Crown's Queen son otra inexactitud. Paul dice: Es una mujer elegantemente vestida que vestía seda rosa y fluida para ir a la cama.

El príncipe Carlos llamo a Camilla, Gladys - REALIDAD

La serie de televisión mostró correctamente que los miembros de la realeza tienen apodos entre sí. Paul confirma que el príncipe Carlos y Camilla se llamaron Fred y Gladys. Y escuché a la princesa Ana llamar al príncipe Carlos Eeyore una vez, por eso sus orejas salientes. Pero el programa omitió el apodo del príncipe Carlos para la reina, que es repollo.

A su Majestad no le gustaba la PM Margaret Thatcher - FALSO

La relación entre la Primera Ministra Margaret Thatcher y la Reina fue mucho más cálida que la interpretada por Gillian Anderson y Olivia Colman. La Reina incluso hizo un cambio rápido para que, a diferencia de The Crown, no ambos vistieron de azul en la primera audiencia de Thatcher con la Reina.

Paul finaliza: No estaban en guerra entre ellos, y nadie sabe lo que la Reina le dice al Primer Ministro porque esa reunión es privada. Así que han inventado mucho allí.

