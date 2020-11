Mayor índice de infertilidad en hombres que en mujeres

Según este estudio, la infertilidad se debe también a estas causas. | as

Cada vez existen más estudios que arrojan que la infertilidad no es un problema exclusivo de las mujeres, sino que el hombre también tiene una importante participación en el hecho de que se logre o no un embarazo, no obstante, hoy en día existen los procedimientos y la tecnología para lograrlo, La Verdad Noticias te trae la información aquí.

De acuerdo con el Dr. Óscar León Martínez, director del Instituto para el Estudio de la Concepción Humana de Baja California (IECH BC), expuso que en la última década se ha visto que la infertilidad en los varones está incrementando.

Comentó que históricamente se creía que solo las mujeres tenían problemas de fertilidad, pero hoy se sabe que también hay alteraciones masculinas, por ejemplo, a partir de los 40 a 45 años de edad, el hombre empieza a perder su capacidad reproductiva.

Conteo espermático

El Dr. León Martínez señaló también que el conteo espermático en hombres, puede variar de acuerdo a la edad, lo cual es el reflejo de la vida diaria del hombre en la que puede estar expuesto a sustancias nocivas como humo, radiaciones, medicamentos o enfermedades virales que pueden afectar los testículos, causando oxidación excesiva a nivel espermático.

El doctor Martínez subrayó que hay estudios que nos acercan cada vez más a ver el porcentaje de alteración genética en los espermatozoides y que está relacionado con poder lograr un embarazo sano, entonces ya no solo se debe investigar a la mujer, sino también al hombre.

El procedimiento

El director de IECH BC enfatizó que existe un procedimiento que se llama ICSI (Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides), el cual vino a revolucionar lo que es la fertilización in vitro.

Detalló que de acuerdo a los índices de infertilidad, es de las técnicas de reproducción asistida que se hacen con mayor frecuencia, posicionándose como la ideal para aquellos hombres que tienen una producción muy baja de espermatozoides.

El Dr. Óscar León refirió que a pesar de que existen las técnicas y la tecnología para dar solución a los problemas de infertilidad en los varones, aún existe un sentimiento de vergüenza o culpa para aceptar que tienen un problema para embarazar a una mujer.

La higiene genital

El doctor aseguró que poco a poco estamos atacando esa idea gracias al apoyo de psicólogos con el fin de que los varones entiendan que todos somos seres humanos y que estamos expuestos a alteraciones, pero que existe una infraestructura para salir adelante con una familia.

Por último, el director de IECH BC recalcó la importancia de cuidar la higiene genital en los niños, no solo en las niñas, ya que los hombres están expuestos a golpes, enfermedades virales, entre otras situaciones que pueden comprometer su fertilidad en la edad adulta.

