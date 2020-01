Maud: “Eras mi héroe”, emotivas palabras de la hija de Ari Behn en su funeral. (Foto cortesía Head Topics)

Maud Angelica, hija de la Princesa Marta Luisa, honró la memoria de su padre, Ari Behn, con unas emotivas palabras, las cuales fueron dadas a conocer a unos cuantos centímetros de su féretro, en donde se encontraban hermosas flores y un retrato en carboncillo que llevaba el rostro de su padre; el funeral se llevó a cabo este viernes en una catedral de Oslo, lugar al que arribó la princesa Marta Luisa en compañía de sus hijas y del príncipe Haakon.

Maud y las palabras a su padre Ari Behn

Hay que recordar que Ari Behn se quitó la vida en plena navidad (25 de diciembre de este año), y tras el lamentable hecho, su madre Marianne Behn, utilizó sus redes sociales para dar a conocer su sentir y dedicarle unas palabras a su difunto.

En la ceremonia para honrar y despedir al famoso escritor Ari Behn, al que acudieron sus abuelos, los reyes, los demás integrantes de su familia y amigos de su papá, Maud dio a conocer su conmovedor discurso: “Querido papá. recuerdo que en mi confirmación me hablaste y tus manos temblaban. Estás tan acostumbrado a estar en la televisión, así que cuando estrechaste mis manos me di cuenta de cuánto significaba para ti. Hoy voy a hablar yo de ti y también te estoy dando la mano”.

Funeral del Ari Behn

Ante estas palabras, su madre, la Princesa Marta Luisa la fue apoyando emocionalmente, Maud continuó con las palabras dirigidas a su padre: “He estado trabajando en ello durante al menos diez horas y mientras lo hacía pensé en cuánto te quiero y en lo emocionada que estaría por ver tu reacción. No poder darte el dibujo me parte el corazón”.

En el funeral la hija de Ari Behn recordó cuando era una niña: “Cuando tenía miedo de los monstruos debajo de la cama, me dijiste que me cuidarías. Eras mi héroe, te quiero mucho, te necesito en mi vida y me alegra saber que significabas tanto para tantas personas. La fuerza y la alegría infinita que nos infundiste al creer en nosotras, gracias por todo eso. Leah, Emma, mamá y yo te echamos de menos”.

Palabras de Maud en el funeral de su padre Ari Behn. (Foto cortesía ¡Hola!.

Maud hace un llamado

De igual forma explicó que las cosas ya no serán como las imaginaba: “Siempre hemos pensado que nos acompañarías al altar y que verías cómo hacíamos nuestras vidas y verías el tipo de personas en que nos convertimos, ver nuestra mejor de obra de arte, montar a caballo o disfrutar de tus nietos, pero no será así, decidiste irte temprano”; informacióon ¡Hola!

Cabe mencionar que Maud Angelica también hizo un llamado para que las personas con problemas busquen ayuda y que la sociedad comprenda que pedir ayuda no es una debilidad sino una fortaleza: “Papá debía estar tan cansado que sintió que no tenía otra manera de salir de este mundo”, al igual que aseguró que “siempre hay una salida”; finalmente su madre Marta Luisa, y sus hermanas pusieron diversas flores en el ataúd de Ari Behn.

Funeral de Ari Behn. (Foto cortesía Vanity Fair)

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.