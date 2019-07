Mascarillas para la piel grasa

Mascarillas para piel tipo grasa

Todos queremos lucir una piel radiante, limpia y sin acne ni GRASA, y como existen diferentes tipos de piel, hoy nos hemos enfocado para aquellas personas que tienen la cara con un poco más de grasita, esperamos que nuestras 4 mascarillas sirvan de ayuda.

Mascarilla de plátano, avena y leche

Los plátanos poseenalto contenido en vitaminas A, B6, C y E por lo que son muy buenos para pieles grasas y eliminar el acné. Al terminar el tratamiento notarás que la piel está más fresca y suave gracias a las acciones de la leche y de los copos de avena que funcionan como exfoliante.

Ingredientes

1 plátano

1 cucharada de leche

2 cucharadas de copos de avena

Preparación

Siempre que te apliques una mascarilla, procura lavar el rostro con agua templada y jabón neutro antes.

Pisar el plátano hasta formar un puré y colocarlo en un recipiente, después, vierte la leche a temperatura ambiente y al final los copos de avena, mezcla muy bien hasta que todo se vea de un solo color.

Aplica con movimientos circulares, con la yema de los dedos en toda la cara y masajea por cinco minutos. Ya pasado ese tiempo, enjuaga con agua fresca y coloca una crema hidratante, para que tu piel no este seca, repite una vez a la semana.

Mascarilla de yogurt y miel

Ésta es una receta casera perfecta por los tipos de ingredientes que tiene, son pocos, fáciles de conseguir y deja una sensación mangifica en la piel.

Ingredientes

1 cucharada de yogurt

1 cucharada de miel

Preparación

En un recipiente coloca el yogurt, procura que sea natural y mezcla con la miel, ya con el rostro limpio, aplica con movimientos circulares por toda la cara y en laz zonas donde acumules mucha grasita y espinillas, deja actuar 15 minutos y luego retira con agua tibia, no olvides aplicar una crema para el rostro después de la mascarilla. Repite unas dos veces a la semana.

Mascarilla de plátano, jugo de limón y miel

Esta mascarilla, además de sencilla, posee limón, que es un antioxidante natural y nos ayudará a eliminar las marquitas por los granos y espinillas, además blanquea la piel; el plátano, que posee muchas vitaminas como ya hemos dicho y la miel.

Ingredientes

1 plátano

1 cucharada de miel

1 cucharada de jugo de limón

Preparación

Machaca el plátano, mezcla con la miel y el jugo de limón hasta que quede una mezcla homogénea, aplica sobre la piel limpia y seca mediante movimientos circulares. Deja actuar unos 15 minutos y retira con agua tibia y para finalizar, coloca una crema hidratante

Mascarilla de limón, miel y azúcar.

Con las propiedades del limón, la miel y el azucar que es un perfecto exfoliante, hacen de ésta mascarilla milagrosa, verás resultado muy pronto

Ingredientes

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de miel

1 cucharada de azúcar

Preparación

Mezcla todo junto, el jugo de limón, la miel y el azúcar, procura que la mascarilla quede espesa para que no escurra sobre la cara y caiga sobre los ojos. Aplicar sobre la cara seca y limpia con la yema de los dedos y realiza movimientos circulares curante unos 5 minutos, puedes poner en los labios para exfoliarlos también. Retirar con agua tibia y no olvides aplicar una crema hidratante, muy imortante para que tu piel no se dañe.

Esperamos nuestras opciones de mascarillas te hayan servido, no olvides cuidar tu cara durante todo el proceso, gracias por leer.