Mascarillas para el coronavirus tienen una vida útil más limitada de lo que crees

La pandemia del coronavirus, tiene al mundo en pánico, y aunque, hay muchas opiniones en favor y en contra de las mascarillas sencillas, para evitar el contagio del COVID-19, es importante saber que su uso es limitado, ya que, su tiempo de vida útil dura menos de lo que crees, así que, usar el mismo todo un día, estaría haciendo que esta, deje de ser una medida higiénica viable, pero, ¿sabes por qué?, te damos los detalles.

Mascarillas tienen poco tiempo de vida útil

Aunque, quedarse en casa es lo mejor durante esta Fase 3 que México vive, es necesario, recordar el caso de las personas que no pueden hacer uso de este privilegio, pues, la economía del país, no se ha detenido en muchas partes, pues, hay varias actividades que se deben mantener o la vida en la ciudad, simplemente no podría continuar, y son estás las personas que necesitan estar más protegidas que nunca, y lo intentan hacer con mascarillas.

Sin embargo, no todo lo que parece protegernos es efectivo, ya que, las mascarillas sencillas que suelen usarse, se mojan rápido con la saliva, por ello, su tiempo de vida útil es de tres a cinco horas, así que, tienes que usar más de una durante todo el día, de lo contrario, no estarás protegiendo tu salud, solo creerás que así lo hacer, ¡mucho ojo!

Además, siempre que cambies tu mascarilla, tirala correctamente en la basura.

¿Qué dice la OMS sobre las mejores mascarillas?

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejó en claro que, el uso de las mascarillas N95 son únicamente para personal de salud, y al respecto, indica que, según se use de manera adecuada una te puede durar hasta 7 días seguidos, aunque, esto varía, de acuerdo con el tipo de contacto que tenga con otros individuos.

El motivo por el que, estás segundas mascarillas son realmente capaces de contener el coronavirus, COVID-19, es que, poseen un filtro de aire que evita que se humedezcan, y sus fibras son gruesas, por lo que, impiden que, las partículas pasen a las vías respiratorias.

