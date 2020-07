Mascarillas para el COVID-19: 8 errores que cometes al usarlas ¡ALERTA!

Las mascarillas o cubrebocas que no se usan correctamente no son efectivos para prevenir contagios del COVID-19. Foto: Telemundo

Con la pandemia del COVID-19, el mundo se ha visto obligado a usar mascarillas médicas y de tela, conocidas también como cubrebocas, y aunque amabas sirven para evitar la propagación del nuevo coronavirus en mayor o menor medida, la población no siempre las ha usado correctamente, de ahí que su efectividad sea baja o incluso nula, y aquí te compartimos 8 errores comunes al portarlas, ¿cuál cometes tú?

Error #1 al usar mascarilla: de arete

Existen varias versiones de mascarillas, algunas tienen resorte que llega hasta la nuca y otras solo tienen unos que se colocan en las orejas, en ambos casos la persona que la porte deberá tener colocada correctamente el cubrebocas y no dejarlo colgando cómo es en el caso de la imagen, donde la mujer lo tiene atorado en una oreja, pues de esta manera no tienes protección contra el COVID-19.

Error #2 al usar mascarilla: llevarlas sucias

Las mascarillas de tela son reutilizables, mientras que las médicas no lo son a menos que la etiqueta lo estipule, de lo contrario ni pienses en hacerlo, pero volviendo a las primeras, es crucial que se laves lo mejor posible con agua caliente y jabón, algo que debes realizar al término de su uso, de lo contrario solo tendrás un cubrebocas que lejos de protegerte contra el COVID-19 será un foco de dicho virus u otras infecciones, ¡mucho cuidado!

Error #3 al usar mascarilla: quitarla para hablar

Muchos cubrebocas impiden la buena comunicación ya que la voz casi no se escucha al portarlo; sin embargo, decidir quitarla para hablar no es recomendable, pues estarás en riesgo de un contagio, más si se habla con un desconocido que podría estar infectado con COVID-19, pero que es asintomático, así que evita hacerlo y habla menos de ser posible.

Error #4 al usar mascarilla: retirarla al estornudar

Usar mascarilla más el ángulo del brazo para contener un fuerte estornudo es crucial para evitar que los virus se propaguen, y más ahora que el COVID-19 anda suelto, así que en caso de que quieras estornudar ni siquiera te imagines haciéndolo sin la mascarilla, pues evitar que las gotas de saliva salgan y contagien a los demás es su principal finalidad.

Error #5 al usar mascarilla: no usarla

No importa lo complicado que sea usar un cubrebocas, lo plausible es hacerlo para evitar un contagio de COVID-19 o en todo caso contagiar a las demás personas del virus, así que no le des otro uso que no sea cubrir tu nariz y boca, solo así podrás mantener a raya al nuevo coronavirus.

Error #6 al usar mascarilla: llevarlas con agujeros

Pese a lo obvio que podría resultar el uso de las mascarillas, la industria de la moda no deja de sorprender a propios y extraños con sus inventos, pues recientemente se dio a conocer que hay quienes han creado cubrebocas con agujeros para tomas bebidas, algo que los científicos han indicado cómo un uso inadecuado ya que evita que el portador se proteja del COVID-19, así que aun cuando se vea súper cool, mejor invierte en una que realmente te cuide.

Error #7 al usar mascarilla: llevarla floja

Tal vez la cuarentena ya te dejó sin ganas de arreglarte o ya ni siquiera piensas en ello; sin embargo, y sin importar cómo luzcas lo único que realmente es relevante en este momento es que portes tu cubrebocas bien ajustado ya que si está flojo o huango no estás evitando el contagio con el COVID-19, además dicho descuido podría hacerte ver enfermo sin estarlo, aunque de seguir así podrías estarlo muy pronto.

Error #8 al usar mascarilla: no cubrir nariz

Las mascarillas de tela no siempre son cómodos al momento de respirar, y es normal que las personas se desesperen y sin querer terminen usándola solo en la boca dejando a la intemperie la nariz, un acto que sin duda los pone en riesgo ya que el nuevo coronavirus entre en ambas cavidades, así que ya que la llevas, ¡póntela bien!

Con información de Telemundo.