Mascarillas anti estrés: Ideales para relajar la mente y cuidar la piel

Te compartimos 4 mascarillas anti estrés que son perfectas para tranquilizarte y cuidar tu piel que por la tensión podría envejecer más rápido de lo normal. Estos remedios caseros son ideales para relajarte al máximo.

Tal vez pienses que todas las actividades son importantes y que no tienes tiempo para consentirte, sin embargo, si no duermes, vives con estrés, tensión y comes mal, esto repercutirá en tu salud y al mismo tiempo en tu piel, la cual tendrá una apariencia acartonada, sin vida, con arrugas un ojeras.

Si estás en busca de una mascarilla para eliminar las arrugas, eliminar el acné y cuidar al máximo tu piel, a continuación La Verdad Noticias te comparte las mejores 4 opciones fáciles de preparar en casa que te encantarán.

Mascarillas anti estrés

Las siguientes mascarillas caseras para el cutis te ayudarán a relajar tu mente y tu piel:

Mascarilla de aguacate y miel

Relájate con esta mascarilla natural, sólo necesitas mezclar dos cucharadas de miel y la mitad de un aguacate maduro; esparcela sobre tu cara y déjate llevar por su frescura. Poco a poco notarás sus efectos en tu mente y tu piel. Tip: 15 minutos son suficientes, después enjuaga con agua fría.

Mascarilla de fresa y yogurt

Esta mascarilla requiere de 5 trozos de fresa con 2 cucharadas de yogurt; mézclalos y distribuye dando un ligero masaje.

Mascarilla de avena y miel

Otro de los remedio casero que puedes usar para relajar tu mente y tu piel es justamente esta mascarilla en la que tienes que combinar una cucharada de avena con una de miel y colocarla sobre tu cutis; después de 20 minutos, retirala con agua tibia.

Mascarilla de nuez y miel

Prepara esta mascarilla antiestrés, es super fácil: mezcla dos cucharadas de miel con una de nuez moscada y distribuye en tu piel. Déjate llevar por su dulce aroma durante 15 minutos y después, lava tu cara con agua a temperatura ambiente.

¿Qué hacer para reducir el estrés?

Todos nos sentimos estresados en algún momento u otro. Es una reacción normal y saludable a un cambio o desafío. Pero el estrés que continúa por más de unas cuantas semanas puede afectar su salud.

Si además de las mascarillas anti estrés deseas conocer otras alternativas para reducir el estrés, siga las siguientes recomendaciones:

Reconozca las cosas que no puede cambiar.

Evite las situaciones estresantes. Siempre que le sea posible, aléjese de la fuente del estrés.

Haga ejercicio.

Cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos.

Haga algo que disfrute.

Aprenda nuevas maneras para relajarse. La práctica de técnicas de relajación es una gran manera de lidiar con el estrés del día a día.

Conéctese con sus seres queridos.

Duerma lo suficiente.

Mantenga una dieta saludable.

Aprenda a decir que no. Si su estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, aprenda a establecer límites.

