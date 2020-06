Mascarilla de huevo con limón para eliminar las espinillas

Retira las espinillas de la piel de la cara con una mascarilla de limón y huevo. Foto: dam.cocinafacil.com.mx

Si tu piel tiende a tener muchas espinillas, la mejor forma de sobreponerte a esta dificultad de la belleza es aplicarte mascarillas caseras, especialmente la que se hace con huevo y limón, pues aunque te parezca difícil de creer te removerá hasta la última célula muerta de tu cara.

A continuación te diremos los beneficios del huevo y el limón, así como todo lo que necesitas saber para aplicarla en casa y lucir hermosa, ¡no te la pierdas!

Mascarillas caseras: ¿por qué usar huevo?

Este alimento no solo es delicioso, está lleno de vitaminas del grupo B y proteínas que nutrirán tu piel, pues de acuerdo con el Instituto de Estudios del Huevo, contiene casi todas las vitaminas que el cuerpo necesita como el Ácido Fólico, Ácido pantoténico y la Biotina que es esencial para tener una piel sana.

Cabe destacar que la clara del huevo, contiene muchas proteínas y está compuesta casi en su 88% de agua, así que es una excelente opción para realizar una mascarilla para la piel, ya que sus nutrientes sellan los poros de la cara de forma natural.

¿Por qué combinar el huevo con limón?

Aunque el huevo está lleno de minerales y vitaminas, no contiene vitamina C, la composición protagonista del limón, y cuyos beneficios en la piel son sumamente reconocidos por evitar el envejecimiento prematura, es viable considerar que combinar este fruto con el huevo tendrá no solo un efecto rejuvenecedor sino que también será astringente que te ayudará a remover las feas espinillas, además te ayudará erradicar limpiar tu cara de la suciedad que genera acné.

Elimina las espinillas con huevo y limón

Crea una mascarilla con huevo y limón y dile adiós a las espinillas. Foto: www.hogarmania.com

Ingredientes:

1 clara de huevo

Jugo de medio limón

Recipiente

Coloca el huevo en un recipiente y bate hasta llegar al punto de nieve, luego agrega el jugo de limón, y reserva.

Con la cara completamente limpia, coloca la mascarilla casera hecha con limón y huevo sobre tu piel, deja que esta seque completamente, te darás cuenta de ello cuando sientas que tu piel está estirada, finalmente enjuaga con abundante agua fría y notarás los cambios de inmediato.

TE PUEDE INTERESAR: Mascarilla natural para las ojeras ¡sentirás la piel de maravilla!

Recuerdas que todas las mascarillas caseras requieren de constancia, así que si realmente quieres eliminar las espinillas de tu rostro tienes que repetir esta acción al menos tres veces a la semana.

Con información de www.institutohuevo.com y www.cotilleo.es