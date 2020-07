Mascarilla de bicarbonato para decirle adiós a las arrugas ¡más fácil imposible!

Evita las arrugas con mascarillas de bicarbonato de sodio. Foto: www.shutterstock.com

Si ya no quieres ni verte al espejo porque cada día te encuentras una arruga nueva, no te preocupes, tenemos para ti una solución excepcional y que no dejarás de amar, pues sus beneficios te ayudarán en muchos aspectos, pues no sólo te ayudarán a mantener una piel joven, también la exfoliarán, hidratarán y suavizarán, así que, ¡toma nota!, estás mascarillas caseras a base de bicarbonato de sodio son la solución que estabas buscando, ¡las amarás!

Mascarillas caseras de bicarbonato de sodio: precauciones

Si nunca has usado en tu piel el bicarbonato de sodio directo, es necesario que lo pruebes en un área pequeña de ella, para que descartes alguna reacción alérgica, ya que este es un ingrediente muy fuerte que de no usar correctamente podría irritar la dermis, así que no te confíes y prueba tu reacción antes de aplicarlo en toda la cara.

Las mascarillas caseras son técnicas de belleza que se han utilizado por muchas generaciones de mujeres y los resultados dependen de la reacción de cada cuerpo en particular, así que si deseas un tratamiento más personalizado para tus necesidades, te recomendamos acudir con tu dermatólogo de confianza.

Mascarilla de bicarbonato: exfoliante

Los ingredientes de esta mascarilla son ideales para evitar las arrugas y para retirar todos los residuos celulares de tu piel, así como las toxinas, un trabajo que harán perfectamente el jugo de limón y el bicarbonato de sodio, mientras que la hidratación te la dará el aceite esencial y el agua mineral.

Mascarilla de bicarbonato exfoliante. Foto: www.shutterstock.com

Ingredientes:

3 cucharadas de bicarbonato de sodio

30 ml de agua mineral

Jugo de 1/2 limón

4 gotas de aceite de oliva, almendras o el que más te gusta

Preparación y modo de uso:

Toma el agua y el bicarbonato de sodio para crear una pasta, luego añade el limón y al final el aceite que has escogido, ya que la tengas lista aplica la mezcla en tu cara seca y limpia, deja actuar 15 minutos y retira con agua tibia, deberás aplicarla cada dos semanas.

Mascarilla casera de bicarbonato: suavizante

Los beneficios de esta mezcla de ingredientes no se limitan a librarte de las arrugas, ya que te ayudará además a tener una piel muy luminosa y suave al tacto, recuerda que al finalizar su aplicación, debes colocar en tu piel una crema hidratante.

Mascarilla casera de bicarbonato: suavizante. Foto: www.shutterstock.com

Ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

½ taza de infusión de té de manzanilla aún tibia

2 cucharadas de avena triturada

1 cucharada de miel

Preparación y modo de uso:

Revuelve el bicarbonato de sodio, avena y miel hasta que todos se integren perfectamente, luego agrega el té de manzanilla aún caliente, hazlo despacio, cuando tengas la pasta, aplícala en tu cara limpia y un poco húmeda, hazlo con toques suaves, especialmente en la zona T, luego permite que actúe por 20 minutos, después retira con agua fría o tibia, repite una vez a la semana, ¡amarás sus beneficios!

