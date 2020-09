Mascarilla de avena y leche para eliminar las espinillas del rostro

Mascarilla de leche con avena para espinillas y acné. Foto: viverepiusani

Esta mascarilla de leche con avena, te va a ayudar a eliminar el acné y las espinillas de tu rostro, donde a veces aparecen esos molestos granitos, de una forma casera y natural. ¡Súper sencilla! Sólo necesitas leche y avena, seguro los tienes en tu refri.

Las espinillas y los granos asociados al acné son imperfecciones cutáneas muy comunes y parecen cuando los poros se obstruyen debido a la producción excesiva de sebo en la piel, pero también por la acumulación de suciedad. Además, más allá de esto, pueden estar causados por desórdenes hormonales, bacterias, estrés, entre otros factores.

Actualmente, se han desarrollado muchos productos cuya finalidad es disminuir o eliminar este problema cutáneo. Sin embargo, dado que puede tener diversos orígenes, lo más conveniente es consultar primero al dermatólogo para determinar su causa.

A continuación, te compartimos esta mascarilla súper fácil que te puedes aplicar de forma regular con el fin de disminuir la presencia de espinillas y acné.

Esta mascarilla te ayudará a tener un cutis de bebé. Foto: twitter

¿Cómo hacer la mascarilla de leche y avena?

Si quieres tener una piel más hermosa y radiante, debes combinar ambos productos: la avena y leche para crear una mascarilla con propiedades astringentes y exfoliantes que facilitan la eliminación de células muertas.

Ingredientes

½ taza de leche (125 ml)

2 cucharadas de avena (20 g)

Preparación

Empieza mezclando la avena con la leche hasta obtener una pasta más o menos espesa.

Luego, lávate la cara con un jabón regular y mucha agua, y procede a aplicarte la mascarilla, teniendo mucho cuidado con el contorno de los ojos.

Después de extenderla por todo el cutis, déjala actuar como mínimo 15 minutos y termina retirándola con agua fría.

Repite el tratamiento 2 veces por semana, ya que los resultados no son inmediatos y se requiere de constancia para obtenerlos en poco tiempo.

También le puedes incorporar un poco de miel para aprovechar su acción antibiótica y reparadora.

Esta mascarilla es muy fácil de hacer. Foto: bitsofwellness

Beneficios de la avena

La avena es rica en vitaminas, minerales, fibra y otros importantes compuestos. Todos son aprovechables no solo desde el punto de vista nutricional, sino que tienen aplicación tópica o externa. Como detalla una revisión publicada en Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias son útiles para:

Combatir el prurito.

Tratar la dermatitis atópica.

Combatir las infecciones virales.

Reducir las erupciones acneiformes.

Protección de la piel contra los rayos ultravioleta.

Entre otras cosas, la textura de la avena ayuda a desprender las células muertas e impurezas de la piel. Por eso, usada de forma externa puede contribuir a reducir esos granitos de acné o espinillas.

Entre los beneficios de la avena, está el de ser un excelente exfoliante. Foto: botaneri

Beneficios de la leche en la piel

La leche contiene ácido láctico y grasas naturales y se han aprovechado desde tiempos inmemoriales para tratar problemas cutáneos. También se ha utilizado el tratamiento para quemaduras y afecciones del acné. Forma parte de muchos de los productos de belleza que se comercializan hoy en día. Sus nutrientes son usados para cuidar de los diferentes tipos de pieles y más si son empleados en mascarillas.

La lactosa es usada para enfermedades cutáneas. Foto: depaul

De igual manera, contiene vitamina A, un ingrediente esencial para nutrir y reparar los tejidos de la piel. Un reciente estudio publicado en International Journal of Dermatology, demuestra que el ácido láctico actúa como hidratante, por lo cual es ideal para humectar la piel y devolverle su suavidad, especialmente en caso de piel sensible.

La leche, combinada con otras sustancias, funciona como un potenciador de la acción exfoliante. Esto facilita la eliminación de células muertas y otros residuos, que al acumularse sobre la piel, provocan el acné. ¿Te animas a hacer esta mascarilla en casa?