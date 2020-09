Mascarilla de avena y aspirina para eliminar las ESPINILLAS de la nariz

Has una mascarilla de avena con aspirina y elimina espinillas de la nariz Foto pinterest

Mujeres y hombres sufren por las espinillas en la nariz, sin embargo, hay una gran cantidad de remedios caseros que pueden ser los mejores aliados y a bajo costo, por ejemplo, la mascarilla de avena y aspirina que es una de las mejores y que además puedes hacer en casa ¿sabes cómo prepararla? Aquí te decimos.

Espinillas en la nariz

Las incomodas espinillas de la nariz suelen ser algo olorosas y además bastante molestas. Hay que tener en cuenta que no aparecen en la nariz porque no te has limpiado la cara correctamente, sino debido a una obstrucción inflamada en un poro o folículo.

Dile adiós a las espinillas de tu nariz con una buena mascarilla Foto youtube

Si no te sientes bien con las espinillas y además sueles tener puntos negros frecuentes, tendrás que hacer algo al respecto, optar por algunas mascarillas eficaces o bien consultar a tu dermatólogo.

Mascarilla de avena y aspirina

Para decirle adiós a las espinillas de tu nariz con una mascarilla de avena y aspirina desde tu casa, esta combinación es perfecta para lucir tu rostro más bello, de hecho, de acuerdo con Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, la avena tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que favorecen el alivio de enfermedades dermatológicas.

Por otra parte, una publicación en Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, indica que la aspirina, cuyo compuesto activo es el ácido salicílico, favorece la eliminación de puntos negros y exceso de grasa.

Mascarilla de avena y aspirina para eliminar espinillas Foto mascarilla

¿Cómo hacer tu mascarilla?

INGREDIENTES

3 aspirinas

Agua (la necesaria)

½ taza de harina de avena (60 g)

½ cucharadita de canela (2,5 g).

PREPARACIÓN

Para hacer tu propia mascarilla de avena y aspirina para eliminar las espinillas de tu nariz, debes triturar las aspirinas hasta obtener un polvo, enseguida mézclalo con la harina de avena, la canela y un poco de agua. Mezcla hasta que sea homogénea.

¿Cómo hacer tu mascarilla de avena y aspirina? Adiós espinillas Foto culturacolectiva

APLICACIÓN

Lava bien tu rostro y aplica la mascarilla de avena y aspirina en tu nariz y en la parte del rostro que desees evitando el contorno de los ojos, deja actuar por 20 minutos y retira con abundante agua. Puedes aplicártela hasta dos veces a la semana.