Más resultados a tus EJERCICIOS en menos tiempo con estos consejos.

Cuando inicias en el mundo del ejercicio, sea cual sea el que realices, al principio sientes que no vas a ningún lado y que no hay cosa que hagas que de resultados positivos, pues eso es porque en el mundo del deporte hay etapas, cuando inicias, cuando estas adaptado has visto algo de resultado pero te sientes estancado y cuando has logrado tu meta, aquí te vamos a dar unos tips para que notes más rápido los avances.

Cuando inicias, si tienes exceso de peso, te podrán a hacer más cardio, dieta y poco a poco más peso para que vayas fortaleciendo los musculos, los resultados no son inmediatos, así que ten paciencia.

La clave del éxito será "Dormir bien, liberarte del estrés y nutrirte adecuadamente" y veras los resultados más rápido.

1. Inicia con un ejercicio

Cuando empezamos hacer un día aerobics, otro solo pesas, otro día caminar, el día siguiente pilates no te ayudará en nada. Importante ser constante, si vas a iniciar en el mundo de la natación debes tomarlo en serio, ya sean dos o tres veces por semana, hacerlo de modo constante, en horario, tiempo e intensidad, de igual forma si haces cualquier otro ejercicio, ya que verás resultados mucho más rápido.

Sé constante en un ejercicio.

2. Planifica

Quiza pienses que no tiene importancia si armas un plan o si simplemente lo haces por inercia o impulso, pero si importa la forma en que lo planeas, pues lo harás con mayor interés, tu cerebro lo programará y eso ayuda a que funcione mejor.

Organiza una agenda de ejercicios.

3. Observa

Nadie ha dicho que vayas al gimnasio a criticar gente, pero si que tomes un buen ejemplo de alguien que lo este haciendo muy bien y en quien se ven los resultados para motivarte. Hacer caso a las indicaciones que los instructores del al respecto es fundamental, pues en ello puede estar evitar una lesión futura.

Observa y toma el buen ejemplo.

4. No obviar las indicaciones

Creer que por que tienes un año en la misma clase hace que ya no importe si le haces caso al maestro o no, esta muy mal, si dice aprieta tú APRIETA MÁS DURO porque esa es la actitud que hará que veas los resultados.

5. Socializa

Crear conexiones en el lugar en donde haces ejercicio hace que llegues con gusto, te sientas parte del ambiente e incluso que te importe hacerlo bien y mejor. Ser parte del grupo te ayudará a dejar de ser anonimo y te impedirá que dejes de llegar.

Socializa en el gym.

6. Toma en cuenta lo que comes

No creas que porque hiciste una hora de cardio, tienes derecho a comerte un pastel de chocolate y que no afectará, porque resulta que ese esfuerzo no habrá valido la pena.

Cuida lo que comes.

7. Disfruta

Si lo haces como algo que te divierte y con amor, lo seguirás haciendo cada día mejor y con mejores resultados que si te cuesta trabajo despertar para hacerlo.

Disfruta y hazlo con amor.