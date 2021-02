Más de 20 maneras en que puedes ser un mejor AMIGO en San Valentín y todo el año

¿Conoces el dicho: "La sangre es más espesa que el agua"? Bueno, la frase completa es en realidad, "La sangre del pacto es más espesa que el agua del útero", es decir ... ¡los amigos son muy especiales!.

Sin embargo, con el estilo de vida tan ajetreado que todos tenemos hace que olvidemos darle a nuestras amistades el apoyo que necesitan, que los demos por sentado o que seamos un poco egoistas.

Autoridades de salud recomiendan planes virtuales para celebrar San Valentín este 2021

Por ello, en honor a la parte plátonica del "Día del amor y la AMISTAD" que se celebra en San Valentín, en La Verdad Noticias te traemos más de 20 consejos que te ayudaran a ser un mejor amigo en cualquier época del año.

No les hables solo de las cosas malas

Si constantemente te desahogas con tu amigo, también asegúrate de platicarle cuando las cosas vayan bien. El hecho de que tu amigo sepa escuchar no significa que no tenga sus propios sentimientos u opiniones, o que no se sienta igualmente abrumado.

Siempre es bueno escuchar cosas positivas también. Además, son tus amigos, quieren verte bien, no son solo una caja de resonancia para verter tus problemas 24/7.

No te compares con tus amigos

Todo el mundo tiene sus puntos fuertes, y comparar sus "puntos no fuertes" con las habilidades de tus amigos no le hará ningún bien a nadie.

Escucha sus recomendaciones

Tómese el tiempo para ver algo que su amigo le recomiende. Incluso si no es tu estilo, tendrás algo en común de que hablar y es posible que puedas entenderlos mejor.

Si no lo revisa, puede enviar el mensaje de que no le importa, lo cual nunca debería querer que su amigo sienta.

Escucha cuando te platican sus problemas

Cuando un amigo está compartiendo algo difícil contigo, no compartas de inmediato un problema similar. En cambio, asegúrese de estar escuchando genuinamente.

Si le parece apropiado, puede compartir su historia para relacionarse con ellos. Pero lea la sala y no cambie involuntariamente la conversación a sus dificultades. Solo escucha y responde.

Tampoco intentes resolver sus problemas de inmediato

Cuando tu amigo te cuente un problema, no intentes resolverlo de inmediato. Lo más probable es que busquen validación y solo quieran ser escuchados. Piensa en que necesitan "primeros auxilios emocionales".

Si no está seguro de cómo responder, simplemente pregúntele a su amigo si le gustaría su consejo o si simplemente le gustaría que lo escuchara. El apoyo emocional puede ser tan valioso o más que una solución activa.

Brinda un escape a sus problemas

Si ya sabe que su amigo está molesto o triste (y tal vez por qué), pregúntele si prefiere hablar de ello, o dejar de pensar en ello.

A veces es bueno reír para distraerte de lo que te deprime.

Apoya el crecimiento de tu amigo

Si cambian de opinión sobre algo y hacen un cambio positivo en su vida, ya sea una nueva creencia o comportamiento, no los juzgues negativamente.

Idealmente, sus amistades duran un período de tiempo, lo que significa que ambos crecerán en el camino. Apoye ese cambio y crecimiento saludables. No haga bromas sarcásticas ni sea condescendiente.

Felicitalos en un día importante

Ya sea deseándoles un feliz cumpleaños o buena suerte en su primer día de trabajo, ¡es una manera súper simple pero reflexiva de demostrarles que te importa!.

No asumas que no necesitan ayuda

Algunas personas simplemente no son buenas para pedir ayuda cuando la necesitan, así que mantén el contacto y ofrezca ayuda cuando pueda.

Tal vez estén acostumbrados a ser el “amigo mamá” o poner constantemente a los demás en primer lugar. De cualquier manera, asegúrese de hablar con ellos y ofrecer ayuda si cree que podrían necesitar algo.

Es un buen gesto, independientemente, y muestra que estás ahí para ellos.

Disculparse si hiere sus sentimientos

Cuando cometes un error o lastimes a su amigo, simplemente discúlpate y trabaje para seguir adelante.

Es posible que desee explicar sus intenciones o justificar su comportamiento, pero no se trata solo de usted. Incluso si fue un accidente o tuviste buenas intenciones, puede parecer una excusa.

Es mejor reconocer tu error y seguir adelante.

Puedes poner limites en la amistad

Todos nos preocupamos por nuestros amigos, por lo que podemos ser indulgentes y perdonar cuando sabemos que lo están pasando mal.

Intentamos ayudarlos a superarlo, pero al final del día, no puede controlarlos por completo, y debe saber dónde trazar la línea si están siendo groseros o abusivos con nosotros.

El egoísmo tiene una connotación negativa, pero no ayuda a tus amigos si secretamente estás resentido con ellos o eres "poco agradable" cuando sabes que simplemente no tienes la energía para socializar en este momento.

Establecer límites. Te ayudará a ser un mejor amigo cuando quieras estar ahí para ellos y no cuando te sientas obligado a estarlo.

Utiliza frases como "Me siento ... cuando ..."

No salgas simplemente por la puerta diciendo: "Me estás volviendo loco", o molesto o lo que sea. Intente decir: "Me siento molesto cuando (haces, dices…).

La mayoría de las veces, no es lo que estás diciendo, sino cómo lo dices. Lanzar declaraciones acusatorias, sin importar cuán válidas o verdaderas sean, no ayudará a resolver el problema que tengas con tu amigo.

Hay cosas que no ameritan una pelea

No siempre vale la pena "acusar" a tus amigos por cosas pequeñas, especialmente si dan lugar a discusiones triviales. No importa si tu amigo se equivocó en un año o pronunció mal una palabra.

La vida es lo suficientemente frustrante sin tener que ser molestado por tu amigo cuando intentas contar una historia. A menos que sea algo serio, a veces es mejor dejar pasar las cosas.

A veces es mejor no decir las cosas

Sea consciente de por qué comparte cierta información con ciertos amigos, especialmente si es hablador. Es genial tener siempre algo de qué hablar, pero a veces también debes saber cuándo no decir nada.

A veces, esto puede llevarlo a compartir demasiado o hablarle a alguien. Es mejor ser un poco selectivo en lo que le dices a la gente para no arrepentirte ni atrapar a alguien en una conversación unilateral e interminable contigo.

Ten una lista de "ideas de regalos"

Mantenga una lista de las cosas que les gustan a sus amigos como ideas para regalos durante todo el año.

Si tu amigo menciona que quiere algo, ¡toma nota! Siempre que llegue su cumpleaños o alguna ocasión especial, estarás preparado. Se sentirán conmovidos si lo recuerdas, y no tienes que preocuparte sobre que comprarles.

Responde al "¿Cómo estas?" con otro

A veces, pueden querer hablar sobre algo, pero no saben cómo empezar. Además, es cortesía común.

Descubre los hábitos de todo buen amigo para tener una larga amistad

Da cumplidos específicos a sus creaciones

Los cumplidos siempre son agradables, pero decir: "¡Eso es genial!" también puede ser un poco despectivo.

Pero en serio, hará que tu amigo se sienta mucho más visto si te tomas el tiempo para reconocer algo específico sobre su creación artística.

No temas decir "no lo sé"

Si tu amigo está hablando sobre un tema del que no sabes mucho, está totalmente bien decir que no tienes una opinión porque no sabes lo suficiente al respecto.

No se sienta avergonzado o forzado a decir algo que podría no tener sentido. Solo hazle saber a tu amigo que no conoces mucho de lo que está hablando y escúchalo.

Invítalos a tus eventos especiales

Cuando invites a tu amigo a algún lugar, dile: "¡Me encantaría (nos encantaría) tenerte allí!" en lugar de "Puedes venir si quieres". Uno suena mucho más atractivo que el otro.

Esto último no suena exactamente como si los quisieras allí, incluso si ese es el caso. Expresar algo de manera más activa puede hacer que tus amigos se sientan más valorados.

No olvides a tus amigos por tu pareja

Si tienes una (nueva) pareja, haz un esfuerzo por mantenerte conectado con tus amigos.

Es emocionante estar con tu pareja (¡especialmente durante la fase de luna de miel!), Pero no te desaparescas de la vida de tus amigos, todavía te necesitan ¡Recuerde mantenerte en contacto y pasar tiempo con ellos también!.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!