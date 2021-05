Más de 15 datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial ¡qué no sabías!

¿Te sabes algunos datos curiosos de la Segunda Guerra Mundiall?, si no es así, no te preocupes, aquí te contamos varios que te dejarán sorprendido, y es que seguro que no sabes que en 1938 la guía telefónica de Nueva York tenía al menos 22 personas con el apellido Hitler; sin embargo, y dadas las consecuencias de los conflictos bélicos causados por Adolf Hitler, para el año de 1945 ya no había nadie con ese apellido, ¡astuta decisión!

Además, ¿sabías qué?, la batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial sucedió ininterrumpidamente entre 1939 y 1945 y es conocida como la batalla del Atlántico.

Uno de los datos curiosos poco conocidos sobre la Segunda Guerra Mundial es que para dar protección a los edificios británicos se usaron cerca de 400 millones de sacos arena, ¿increíble cierto?, pues si quieres saber más no te pierdas toda la información que te compartimos a continuación, ¡es muy interesante!

11 datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial

Estos datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial son impactantes. Foto: newstatesman.com

Los datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial siempre son una buena alternativa para hacer las conversaciones más interesantes, por ejemplo, ¿sabías qué?, cada que había un bombardeo aéreo sobre Gran Bretaña, sólo una de cada 10 bombas no funcionaba, lo que hizo que 40 mil quedarán sin estallar, y que durante los operativos para desactivarlas perdieron la vida al menos 750 personas, ¿sorprendido?, entonces no te pierdas ¡lo que sigue!

Rip, fue un perro que salvó de los escombros a cerca de 100 personas en Londres tras los bombardeos. Samuel H. Church, es conocido por haber ofrecido un millón de dólares como recompensa, lo que lo convirtió en uno de los criminales que ofreció la más alta remuneración ofrecida en ese momento de la historia, y lo que quería a cambio era que alguien capturara a Adolf Hitler, ¡vaya reto! En 1941 se libró del 27 al 29 de marzo la batalla naval del cabo Matapán donde se enfrentaron italianos y británicos, del primero fallecieron 2303 mil hombres, mientras que los segundo solo 3, ¡impactante! El ejército alemán contaba con carnicerías portátiles, y solo una podía producir 19 mil raciones de cordero, 24 mil de cerdo, 40 mil raciones de carne de vaca, y para ello era necesario matar 240 corderos, 80 cerdos y 40 vacas. Otro de los datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial, es que, el ejército alemán capturó 660 mil prisioneros soviéticos el 16 de septiembre de 1941, consolidando esa fecha como la mayor captura de prisioneros en un solo día. En dos años, cuatro meses y diecinueve días se dio el sitio de Leningrado, donde murieron más rusos que soldados norteamericanos y británicos que durante toda la Segunda Guer En 1941 en Navidad, 3 mil 700 ciudadanos de Leningrado fallecieron por hambre. Un soldado norteamericano tenía un sueldo de 21 dólares al mes en 1941, pero cuando Estados Unidos se unió a la guerra el salario se incrementó a 50 dólares al mes, mientras que el pago de 96 dólares era para los sargentos. Los alemanes marcaron la historia cuando todo el mes de marzo de 1942 enviaron contra Malta 275 ataques aéreos. Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes tuvieron 3 mil 363 generales, mientras que Estados Unidos solo mil 100.

Bonus: Otro de los datos curiosos de la Segunda Guerra Mundial es que un soldado del ejército de Estados Unidos podría medir en promedio 1.73 metros y pesar hasta 65 kilos.

