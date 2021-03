Marte está en Géminis ¿Cómo afecta a cada signo del zodiaco?

Si ha tenido niveles bajos de energía últimamente, puede culpar a Marte, quien gobierna la acción y tu sentido de la motivación, y ha estado en su signo menos favorito, Tauro, durante las últimas seis semanas.

Pero el 3 de marzo, Marte finalmente se está moviendo hacia el optimista Géminis, donde permanecerá hasta el 23 de abril.

Los signos de aire Géminis, Libra y Acuario se beneficiarán al máximo de las vibraciones de Marte durante las próximas seis semanas, mientras que los signos mutables Virgo, Sagitario y Piscis puede estar un poco abrumados.

En La Verdad Noticias te revelamos como afectará la llegaada de Marte a Géminis a los 12 signos del zodiaco, a continuación.

Aries

Aries

Es posible que gastes mucho en gasolina durante las próximas semanas, Aries. Marte es el planeta regente de tu signo, así que siempre que cambia de signo, realmente lo sientes.

La zona de comunicación y transporte de su chart se está iluminando ahora con el planeta rojo, por lo que su teléfono está explotando las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Nuevas conexiones (amigos o amantes potenciales) están inundando su vida y tiene la necesidad de ir en un viaje por carretera (¡seguro!). Básicamente, ¡te estás divirtiendo (¡pero ocupado!).

Tauro

Tauro

Marte en Géminis está iluminando la zona financiera de tu chart, Tauro, por lo que es un momento espectacular para comenzar a hacer movimientos de dinero en el trabajo.

Marte te está motivando a romperte el culo para hacer una moneda extra, ya sea que estés registrando horas extra en tu concierto principal, lanzando una tienda Etsy para tus lindos hooops de punto de cruz o comenzando un canal de YouTube.

Solo tenga cuidado: si bien puede ganar dinero en efectivo y mantenerse súper productivo en este momento, ¡es aún más fácil gastar accidentalmente todo ese dinero extra!.

Géminis

Géminis

Marte tarda unos dos años en atravesar los doce signos del zodíaco, por lo que es la primera vez en mucho tiempo que te beneficias de las vibraciones del planeta rojo.

Todos tus rasgos de Géminis (tu ingenio, tu carisma, tu supercomputadora de un cerebro) están siendo sobrealimentados por Marte, ¡y te sientes más audaz, más seguro y más motivado!.

PD: Dado que Marte es el planeta de la libido, ¡tu deseo sexual también está por las nubes!.

Cáncer

Cáncer

Estás obteniendo el extremo más corto del palo con este tránsito, Cáncer. Marte gobierna la agresión y, en tu carta, está activando la zona de aislamiento y la finalización de los ciclos.

Es muy probable que tengas que lidiar con uno o dos ex, y los viejos amigos pueden volver para empezar a discutir, pero escúchame, use este tiempo para abordar el drama pasado, cortar los cabos sueltos y encontrar un cierre.

De esa manera, cuando Marte ingrese a su signo en seis semanas, ¡se sentirá listo para la acción!.

Leo

Leo

Hay un montón de cosas sucediendo con tu equipo en este momento, Leo. Este podría ser un tránsito realmente bueno o muy malo, dependiendo de la condición de su tripulación.

Si está seguro de que sus amigos son las personas adecuadas para usted, puede concentrarse en acercarse aún más a ellos y tal vez agregar algunas caras nuevas a su lista de contactos.

Pero si tienes amistades poco saludables o tóxicas, Marte en Géminis te está presionando para que las elimines y abres espacio para nuevos y mejores amigos.

Virgo

Virgo

Usted y sus superiores en el trabajo se comunicarán mucho durante las próximas semanas.

Marte está activando la zona de carrera y reputación de tu chart y, dependiendo de cómo juegues tus cartas, puedes lograr una importante movilidad ascendente en el trabajo.

Si no está siendo reconocido, no tenga miedo de gastarse un poco. No estoy diciendo que debas jactarte de ti mismo (lo cual es muy fácil de hacer con Marte en Géminis), pero no temas mencionar tu progreso y tus éxitos a tu jefe.

Elija sus palabras con cuidado, ¡e incluso podría terminar este tránsito con un aumento o un ascenso!.

Libra

Libra

Este tránsito es agradable para tu signo, Libra. Marte está vibrando en la zona de aventuras de tu carta, por lo que este es uno de los mejores momentos de los próximos años para emprender un viaje improvisado.

Hacer nuevos amigos o explorar mentalmente nuevos temas. Básicamente, este tránsito se trata de ampliar tus horizontes y, al final, serás una persona mucho más completa.

Escorpio

Escorpio

¡La vida en el dormitorio es cada vez más caliente para ti! Marte en Géminis está en la zona de intimidad de tu chart, y también hay un montón de acción cósmica en Piscis, también conocida como la zona de romance / sexo de tu carta.

El sexo es mucho más erótico, sensual y significativo en este momento, y comenzarás a sentirte más enredado con tu pareja. ¡Es bastante intenso!.

Si eres un Escorpio soltero, ten cuidado con con quién te involucras, ¡porque es casi seguro que captarás sentimientos!.

Sagitario

Sagitario

Marte realmente está calentando tu vida amorosa, Sagitario. Esto podría indicar cuán entusiasmados se sienten tú y tu pareja juntos, o la emoción que sientes al conocer a un nuevo bebé potencial.

Pero esto también podría sugerir que hay irritación, inflamación y problemas en su relación que deben abordarse. Observa el estado de tu vida amorosa y podrás hacerte una idea bastante clara de cómo se desarrollará este tránsito.

Y no te preocupes: incluso si terminas discutiendo con tu pareja, aún puedes usar la influencia de Marte en Géminis para hablar y hacer un plan para resolver tus problemas.

Capricornio

Capricornio

Este es uno de los tránsitos más productivos que podrías pedir, por lo que las próximas seis semanas estarán ocupadas, ocupadas, ocupadas para ti, Capricornio.

Su vida diaria necesita ser reorganizada, y cualquier problema que encuentre ahora son simplemente síntomas de su mala rutina diaria. Si el trabajo te patea, ¿cómo puedes ser más productivo? Si tu hogar es un desastre, ¿cómo puedes mantenerlo organizado? Si se siente triste o simplemente mal, ¿cómo puede volverse más activo y simplemente sentirse mejor?.

Establezca hábitos saludables ahora y tendrá la garantía de que se mantendrán durante mucho tiempo.

Acuario

Acuario

¡Espere que las próximas semanas pasen volando, Acuario! Marte está iluminando la quinta casa de tu carta, que gobierna el romance, el sexo y la diversión.

Este tránsito es asombroso para los Acuario solteros, porque te ayuda a conectarte con todo tipo de nuevos abucheos potenciales. Si solo buscas un coqueteo, ¡aún mejor!.

Diviértete con este tránsito y no te tomes nada demasiado en serio, porque las próximas seis semanas se trata de que te diviertas.

Piscis

Piscis

Marte en Géminis sugiere que hay mucha acción en casa, Piscis. Aprovecha esta energía y úsala para redecorar o planificar una reunión emocionante (¡pero segura!) con amigos o familiares en tu casa.

Si necesita / está en el proceso de mudarse a un lugar diferente, este tránsito es realmente perfecto para usted también, por cierto.

La desventaja de este tránsito es que si no te ocupas de la vida en casa, surgirán problemas derivados de tu negligencia y exigirás que te resuelvan.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.