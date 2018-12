Marisol Iturríos nos platica sobre un clásico de la literatura universal.

“Es una verdad mundialmente conocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita casarse.”

Con esta emblemática frase comenzamos la nota de hoy, y si aun no sabes de qué libro hablamos más, debes seguir leyendo.

Era una mañana lluviosa de 1797 cuando a las oficinas editoriales de Thomas Cadell Jr. Llegó un manuscrito y una carta anexa, el manuscrito era de una novela llamada Primeras impresiones, y la carta decía algo así como <<… Le estaría muy agradecido si fuera usted tan amable de hacerme saber si está interesado en ella, cuál sería el coste de publicación a riesgo del autor, y cuánto estaría usted dispuesto a pagar por los derechos de autor si, tras su cuidadosa lectura, le diera su aprobación. Si su respuesta fuera alentadora, le enviaré la obra…>>, el remitente era el padre de la autora.

El manuscrito en cuestión fue escrito en tres tomos, autora By a Lady (Por una dama). Thomas Cadell jr. Quien no consideraba a las mujeres escritoras lo suficientemente buenas para ser publicadas por la editorial heredada por su padre, ni siquiera se dignó a leerla y la rechazó de inmediato, incluso ignorando las recomendaciones de su socio, Davies de darle una oportunidad a al manuscrito. Pero antes de decirles el nombre de la novela a la que me refiero, veamos qué es lo que contenían estos tres tomos, que actualmente los encontramos en una sola novela.





Trama

La novela está ambientada en la Inglaterra de finales de 1700´s y se centra en una familia de clase media, los Bennet, conformada por el matrimonio y sus cinco hijas: Jane, Elizabeth, Kitty, Lydia y Mary. Cada una de las hermanas tiene una personalidad muy marcada y en la mayoría de los casos muy distinta: Jane, es dulce, amable y tímida; Elizabeth, protagonista de la historia, es rebelde, independiente, inteligente, sensata, pero un poco prejuiciosa; Lydia, una chica que solo le interesa divertirse y coquetear con soldados, egoísta y sin la mínima conciencia de sus actos, imprudente y poco culta; Mary, amante de los libros, ensimismada y en algunas ocasiones busca llamar la atención de las personas aun cuando esto signifique quedar en ridículo; Kitty, usa de modelo a su hermana Lydia por lo que siempre están juntas e imita todo lo que hace, al igual que Lydia es alocada, caprichosa y bastante ignorante.

La sra. Bennet tenía como principal objetivo casar a sus hijas con el primer soltero, económicamente superior que lo desee y ve su sueños casi materializados cuando se entera que la mansión Netherfield Park ha sido alquilada por un joven soltero y MUY rico, mr. Bingley, quien llegará acompañado de sus hermanas y su mejor amigo mr. Darcy.

Pero la señora Bennet no es la única al tanto de este acontecimiento, todos en el pueblo de Maryton están emocionados por la llegada de estas “personalidades” tan distinguidas, y más de una madre con hijas solteras, dispuestas a presentarlas al joven. Para esto el pueblo ofrece un baile de bienvenida. En esta fiesta los nuevos inquilinos de Netherfield y las mujeres Bennet se conocen y al instante mr. Bingley cae rendido ante la belleza y modales de Jane.

Por otra parte mr. Darcy, un joven soltero, mucho más rico que mr. Bingley, mas guapo pero también más reservado y poco amistoso con los habitantes del pueblo, en especial con Elizabeth a la cual considera de belleza insuficiente para ser merecedora de sus atenciones.

Con el pasar de los días, gracias al interés de Bingley por Jane, Elizabeth y Darcy conviven más. Elizabeth con recelo hacia Darcy por como se expresó de ella en el baile y por su actitud en general, lo considera una persona despreciable; a su vez Darcy comienza a conocer mejor a Elizabeth y a darse cuenta que su inteligencia y su libre pensamiento la hacen única.

Gracias a la imprudente e insoportable actitud de mrs. Bennet y sus comentarios fuera de lugar Darcy y Caroline Bingley alejan a mr. Bingley de Jane, pero sobre todo de su familia que no solo son de un nivel socio económico mucho más bajo, sino carecen de toda educación. Hay que recordar que en aquella época los modales y el estatus social eran la base primordial de la sociedad inglesa.

Con el paso del tiempo Darcy comienza a darse cuenta que esta enamorado de Elizabeth, por más que lucha para no sentirse así es inevitable. Por su parte Elizabeth tiene un concepto muy diferente de Darcy, no solo por su altanería, sino por personajes dentro de la novela que describirán a Darcy como el peor de las personas. Pero el destino juega sus cartas de maneras misteriosas y hace que con el paso del tiempo las primeras impresiones que estos dos personajes tenían el uno del otro cambien completamente.

Orgullo y Prejuicio

Fue en 1811, catorce años después del rechazo de Cadell jr. Que Henry Austen animó a su hermana a contactar al editor Thomas Egerton, pero no para publicar Primeras impresiones, sino Sentido y sensibilidad. Dado el éxito, Egerton solicitó a la autora otra novela, entregando así una versión corregida de Primeras impresiones, a la cual se le cambió el nombre a Orgullo y prejuicio. Fue el 28 de enero de 1813, que se publicó la primera edición de esta maravillosa obra. La novela fue buena, que muchos intelectuales creían que la firma (By a lady) era un broma, ya que consideraban que una mujer no podía escribir algo tan complejo y bien escrito.

Libro Orgullo y Prejuicio.

Más de 200 años después, orgullo y prejuicio es una de las obras más vendidas, cada año se venden alrededor de 110,000 copias en todo el mundo, tan solo en Amazon podemos encontrar más de 130 ediciones distintas. Claro que en un principio la novela no tuvo mucho éxito, no fue hasta que el también escritor Sir Walter Scott, autor de Ivanhoe, dijo lo siguiente “Esa joven dama tiene un talento para describir las relaciones de sentimientos y personajes de la vida ordinaria, lo cual es para mi lo mas maravilloso con lo que alguna vez me haya encontrado”.

La autora

Jane Austen fue sin duda una mujer inteligente, adelantada a su época, rompió muchos estereotipos. Desde los 11 años Jane escribía poemas y novelas para entretenerse, era una crítica de las novelas románticas de la época.

Jane Austen.

Tenía solo 20 años cuando escribió primeras impresiones (Orgullo y Prejuicio). Muy a lo contrario de lo que se esperaba de ella, no contrajo matrimonio, pero si tuvo un gran amor, el cual no pudo culminar debido a las diferencias económicas entre Austen y Tom Lefroy, y no, Orgullo y Prejuicio no está basado en su vida, pero Persuasión si está basado en su vida solo que con un final alternativo, claro que de ese hablaremos en otra ocasión.

La obra de Jane Austen.

Sin duda alguna, es una de las escritoras más entrañables, que aún a más de 200 años de su muerte, sigue estando presente en cada uno de sus legados literarios. Si no has leído nada de la autora, es buen momento para empezar.

