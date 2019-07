Marisol Iturríos nos habla del MALDITO KARMA de David Safier

La bookblogger de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de algunas de la novela Maldito Karma de David Safier.

Creo que todos nos hemos preguntado ¿qué pasará con nuestra alma cuando muramos? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Alguna religión ofrece la respuesta correcta? ¿Mis acciones serán tomadas en cuenta?

Antes que dejen de leer, no crean que nos pondremos a hablar de filosofía o teología. Pero creo que estas mismas preguntas tuvo que hacerse el escritor alemán David Safier cuando escribió su novela Maldito Karma (Editorial Planeta, bajo el sello Booket). Fue en 2007 cuando Safier publica una novela original, algo extravagante y con un toque de humor que nos habla del Karma.

David Safier.

Trama

Kim Lange tiene una vida que muchos envidiarían, una familia con un esposo comprensivo, que la apoya y también muy atractivo y una carrera en el mundo de la televisión cada vez más exitosa. Pero si nos fijamos bien y acercamos la lupa a la vida de Kim, nos percatamos que su vida es bastante superficial y vacía, su matrimonio estaba en picada, la relación con su madre alcohólica era casi nula y lo peor de todo es que nunca tenía tiempo para su hija, Lilly, se perdía sus logros, sus tristezas, hasta sus cumpleaños. En la vida de Kim Lange, lo primero y lo último, era Kim Lange.

“Tú eres la responsable de lo que pasa en tu vida”

Libro Maldito Karma.

Y es precisamente en el cumpleaños número cinco de Lilly que en lugar de pasarlo junto a su pequeña, Kim decide ir a la entrega de Premios TV. Claro que acude sola ya que su esposo, Alex, tendrá que pasar el cumpleaños de la pequeña Lilly y atender solo su fiesta. Por una parte Kim se siente devastada de perderse otro momento familiar, pero por otro siente toda la adrenalina de saber que tiene todas las posibilidades de ganar una presea a mejor programa, y para celebrarlo ha quedado con su colega Daniel Kohn, quien conduce las noticias en la competencia, pero por quien siente un fuerte atractivo.

“Acumular karma consiste única y exclusivamente en ayudar a otros seres”

Justo antes de una gran noche Kim es golpeada por un retrete espacial, no, no me he equivocado, dije retrete espacial. Y todo para reencarnar un una pequeña e insignificante hormiga. ¿Por qué una hormiga? Bueno, creo que ha quedado claro que nuestra protagonista no era un ejemplo de ser humano, y pues había acumulado en su vida el Karma equivalente a la vida de una hormiga. Ahora tendrá que realizar buenas y desinteresadas acciones si quiere subir de nivel, hasta reencarnar en un ser humano y volver a estar cerca de su hija.

David Safier, autor de Maldito Karma.

Un libro irónico y absurdo

Una de las cosas que más llaman la atención de la novela es la ironía y el toque humorístico que rodean la mayor parte de los sucesos que en ella tienen lugar. La mejor muestra del dislate que nos presenta Safier, es la propia muerte de la protagonista: Una gran y afamada periodista muere aplastada por un retrete espacial. ¿Puede haber algo más raro y surrealista? Pues sí, reencarnarse en hormiga.

¿Podríamos reencarnar en una hormiga?

Un libro sin pretensiones literarias y que ya ha vendido millones de copias en todo el mundo. Donde entre broma e ironía vemos pinceladas de una llamada de atención al lector y que sirven para deshacer muchos prejuicios que tenemos los seres humanos y que tienen que ver con la manera en que hemos construido nuestra sociedad y valores. Es también una crítica al afán de éxito y dinero que impera sobre la familia. En cualquier caso, esto son solo pequeños y sutiles momentos rodeados del mismo humor que predomina en toda la novela.

A final de cuentas puede que surja una pequeña duda ¿Existe el karma?

Tips de lectura

Un libro ligero, ideal para desconectar, pasar un momento agradable y sacar una que otra sonrisa.

Sentirás una gran culpa por matar hormigas durante varios días

Si quieres practicar tu alemán, en Spotify se encuentra el audiolibro (de manera legal) “Miesses Karma” en la cuenta del escritor.

Puedes acompañar tu lectura con un refresco de soda con mucho hielo y golosinas.

Si eres de los que lee con un fondo musical, la playlist de Spotify “Lo-Fi Beats”

Para leerlo frente al mar o la piscina.