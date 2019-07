Marisol Iturríos nos habla de los "202 años sin Jane Austen"

Marisol Iturríos nos habla de los "202 años sin Jean Austen"

La bookblogger de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de Jane Austen a 202 años de su muerte.

Muchos habrán escuchado alguna vez su nombre, y otros tantos habrán alguna vez en la vida leído alguna de sus novelas. Hoy, a 202 años de la muerte de nuestra querida Jane Austen rendimos un pequeño homenaje a la heroína de generaciones.

Jane Austen escribió varias novelas que se convirtieron en clásicos de la literatura universal, tales como Orgullo y Prejuicio, Emma, Persuasión, Sentido y Sensibilidad, entre otras. Nació el 16 de diciembre de 1775 y murió a la temprana edad de 41 años un día como hoy pero de 1817.

Libros de Jean Austen.

Fue sin duda una mujer inteligente, adelantada a su época, rompió muchos estereotipos. Desde los 11 años Jane escribía poemas y novelas para entretenerse, era una crítica de las novelas románticas de la época. Tenía solo 20 años cuando escribió Primeras impresiones (Orgullo y Prejuicio).

Algo que tienen en común sus novelas, es que sus personajes femeninos eran rebeldes de su tiempo, se convirtieron en heroínas de generaciones, pero Jane Austen tenía su propia heroína, una real… ella misma. Contrario a lo que se acostumbraba en esa época y algo que se hubiera esperado de ella, es que nunca se casó, estaba decidida que el día que lo hiciera sería por amor, y no por conveniencias económicas.

Jean Austen en uno de sus retratos menos populares.

Aunque si tuvo un gran amor el cual no pudo culminar debido a las diferencias económicas entre Austen y Tom Lefroy, y no, Orgullo y Prejuicio no está basado en su vida, pero Persuasión si está basado en su vida solo que con un final alternativo.

Aunque su primer novela publicada fue Sentido y Sensibilidad, la primera en escribir fue Orgullo y Prejuicio, que en un principio se llamaba Primeras impresiones. Esta novela fue publicada 16 años después de haberla escrito debido a que el primer editor al que se le entregó el manuscrito ni siquiera lo leyó, alegando que una mujer no podía decir nada interesante ni digno de ser publicado.

Película "Orgullo y Perjuicio"

Escritores opinando sobre Jane Austen

Sir Walter Scott, escritor inglés y quien se considera fue el que la redescubrió dijo “trata de los enredos de sentimientos y personajes de la vida corriente”, para él, la escritura de Jane Austen era una ruptura de la escritura tradicional y con ella se daba paso a una novela realista inglesa. Incluso en un trabajo académico hizo un análisis minucioso de sus novelas.

En Una habitación propia, Adeline Virgina Stephen, Virginia Woolf para los lectores, describe la obra de Jane Austen como “una obra para personas mayores, escrita por una mujer, que escribe como una mujer y no como un hombre”. Woolf era ferviente admiradora de Austen y su escritura “Jane Austen es una maestra en dibujar emociones más profundas que las que aparecen superficialmente. Nos estimula a añadir lo que no está.”

Jean Austen.

La escritora Marcela Serrano alguna vez dijo sobre Jane Austen “Ella le mostró al mundo que podía existir una mirada y una escritura alternativa a la del canon establecido. No tenía educación ni “permiso” para hacerlo, fue altamente denostada por sus contemporáneos (y por los que siguieron) y sin embargo continuó con enorme sentido del humor y poder de observación, e instaló una forma nueva de narrar que no hace más que crecer con el tiempo”.

Claro que no todos los escritores eran partidarios de la pluma de Austen, escritores como Charlotte Bronte, escritora de Jane Eyre; el célebre Mark Twain fueron colegas que criticaron fríamente los temas y el estilo de sus novelas.

El universo de las “Janeites”

Como ya les he dicho Austen ha creado fans alrededor del mundo y a lo largo del tiempo, tan es así que se ha creado una subcultura, el mundo de las Janeites, son personas que, una vez al año, se visten de acuerdo a la época de Jane Austen y celebran un festival con el nombre de la autora, el cual se lleva a cabo en Bath, ciudad donde Austen vivió y es esa escenario de dos de sus novelas.

Por otra parte se encuentra The Jane Austen Pineapple Appreciation Society, donde se organizan bailes, desayunos, picnics y visitas históricas. Esta sociedad se reúne cada invierno donde rentan una casa de campo durante una semana y releen a la escritora. Durante esta semana se disfrazan y realizan actividades propias de la época como costura hasta teatro amateur.

TE PUEDE INTERESAR: Sor Juana Inés de la Cruz: Yo, la peor del mundo

El universo literario de Jane Austen ha sobrevivido al paso del tiempo, ha hecho suspirar a hombres y mujeres con sus hermosas novelas, nos ha hecho soñar, enamorarnos. Su crítica a la sociedad de su época, con la sutil ironía que la caracterizaba, donde la mujer al parecer solo tenía un destino: casarse con el mejor postor, hizo de sus personajes femeninos heroínas eternas.

Jane Austen vive, vive en sus palabras, vive en sus historias y vive en la semilla que siembra en todo el que la ha leído. A nombre de cada lector al que has llegado ¡Gracias!, gracias por darnos tu universo, el universo de JANE AUSTEN.

Casa de Jean Austen.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.

Sus novelas

Sentido y sensibilidad (1811) Orgullo y Prejuicio (1813) Mansfield Park (1814) Emma (1815) La abadía de Northanger (1818) Persuasión (1818)