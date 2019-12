Marisol Iturríos nos habla de Héctor Manjarrez y sus CUENTOS

La bookblogger de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos cuenta sobre Los cuentos de Héctor Manjarrez.

A principios de este año, Héctor Manjarrez fue galardonado con el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey). Con más de 50 años de trayectoria, editorial Era y la Universidad Autónoma de Sinaloa compilan los cinco libros de narraciones breves de Manjarrez en uno solo: Historia, cuentos reunidos.

Puede que el libro sea intimidante en un principio debido a su aspecto físico, 838 páginas no pasan desapercibidas. Pero desde el primer relato el autor nos aparta del “aquí y el ahora” en un viaje todo pagado por el tiempo y el espacio, da igual la fecha, da igual si estas en la Ciudad de México, en Londres o Italia.

El Universo de Manjarrez

Este libro contiene cinco compilaciones de cuentos publicadas a lo largo de la carrera del escritor, por ende, al leerlo el lector será testigo de esos cambios de estilo de Manjarrez.

Como varios escritores con los que compartió época y que tienen en común el haber estado en el extranjero, hace uso de idiomas extranjeros, principalmente el francés, dando la apariencia de dar por sentado que el lector está familiarizado con el idioma.

Cuentos reunidos.

Esto no es una crítica negativa, de hecho me gusta esto. Y es comprensible porque fue un idioma común en México, me agrada como varios autores tienen este detalle en sus escritos.

Para leer este libro recomiendo tomen su tiempo para digerir y disfrutar cada compilación, disfrutar ese cambio de escritura de la que hablé al principio, descubrir que personajes son mencionados en uno y otro cuento haciéndolos a todos parte de un mismo universo, los paseos en ciudades extranjeras, modas, pensamientos, diferencias sociales, etc.

“Uno siempre escribe a partir de uno mismo y ocasionalmente de lo que ve y lo que escucha”.

En primer lugar tenemos Acto propiciatorio, me parece percibir un Manjarrez que trata de romper con esa escritura tradicional, al tener esos cambios de narrador sin previo aviso que obliga al lector a no despegarse del libro.

En No todos los hombres son románticos, vemos un lado más sexual, más vil, con instintos más salvajes en los personajes, pero como todos estos hombres, con todo y sus “depravaciones”, tienen la capacidad de amar.

En Anoche dormí en la montaña, la estructura de la antología es diferente. Hay un cambio drástico en la escritura del autor.

Casi parece que pierde la esencia de las otras compilaciones, es menos salvaje, menos arriesgado, menos oscuro, pero en realidad es solamente diferente.

Finalmente en Los niños están locos, una compilación interesante, estos cuentos son sobre la infancia, sobre los padres y sobre la transición a la adolescencia.

En conclusión, puedo decir que en este libro encontraremos un Manjarrez tal cual y si lo siguen en su cuenta de twitter sabrán a lo que me refiero: sin tapujos, en esta obra el autor no recurre a eufemismos o licencias poéticas cuando se trata de aspectos sexuales, es completamente directo.

Si bien da muestra de esto desde acto propiciatorio, particularmente en Dulcinea se “destapa” por completo en No todos los hombres son románticos.

Héctor Manjarrez nació en la Ciudad de México en 1945. Poeta, narrador y ensayista, inició en las letras con el primer libro, Acto propiciatorio en 1970.

Héctor Manjarrez.

Manjarrez es considerado un escritor dedicado y nos presenta una compilación de sus relatos donde deja ver su faceta como cuentista y narrador breve, en los cuales se maneja con gran maestría.

SI QUIERES LEER TODAS LAS RESEÑAS DE MARISOL ITURRÍOS DA CLICK AQUÍ

Leer este libro es toda una experiencia, es un escritor arriesgado, pero al mismo tiempo uno siente su esencia y su origen.

Espero este libro llame su atención y se animen a sumergirse en sus páginas para conocer este mundo original y desconcertante de Manjarrez.

Únete a nosotros en Instagram.