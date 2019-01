Marisol Iturríos nos habla de "El día que dejó de nevar en Alaska" y entrevista a la autora.| Marisol Iturríos

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte la reseña de la novela El día que dejó de nevar en Alaska y la entrevista con su autora, Alice Kellen.

Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos deseado alejarnos de todo y todos, irnos a un lugar donde nadie nos conozca ya sea para tomarnos un tiempo, aclarar ideas y hacer limpieza energética o para empezar de cero. Precisamente este es el parteaguas de la novela que les voy a hablar, El día que dejó de nevar en Alaska de Alice Kellen (Ediciones Urano, sello editorial Titania Fresh).

Alice Kellen debutó en el mundo literario con el libro Llévame a cualquier lugar, actualmente ha publicado nueve novelas y es una de las autoras favoritas del público Young Adult hispanoparlante. Platicó con Leamos un Poco para La Verdad Noticias sobre el libro del que hablaremos hoy y sus próximos proyectos.

El día que deje de nevar en Alaska.

Trama

Heather es una chica que ha decidido huir de todo y de todos, razón por la cual, sin avisar, llega a Alaska. Con el poco dinero que tenía ahorrado logra rentar una pequeña cabaña a las afueras del pequeño pueblo Inovik Lake. La primera experiencia la vive mientras se dirigía a su nuevo hogar y conoce a su único vecino John Bale.

Una vez instalada lo siguiente en la lista de supervivencia es conseguir un empleo y John, quien al parecer acoge a Heather no solo como vecina sino como una hija, le sugiere vaya al bar del pueblo. Al presentarse en el Bar no es muy bien recibida por uno de los dueños, Nilak, pero una vez que menciona quien la ha enviado no tiene otro remedio que darle trabajo. Por otro lado Seth, su socio, parece encantado de tener una empleada que aligere la carga de trabajo.

Alaska.

Conforme pasa el tiempo Heather conoce otros habitantes de Inovik Lake , como a Sialuk, la prometida de Seth, y su familia con quienes empieza a formar lazos afectivos, aunque con Nilak sigue topándose con pared y por más que intenta entablar una amistad con él, éste parece ser un bloque de hielo.

Un evento desafortunado después de trabajar resulta ser el inicio de una extraña relación entre Heather y Nilak, donde la primera es la única que habla y el otro, aunque no lo parezca, escucha. Ella sabe que detrás de esa capa hay una buena persona, alguien que ha sufrido, pero no solo descubrirá que Nilak tiene un pasado doloroso, sino otros habitantes del pueblo también.

Nilak es un chico misterioso, aislado y reservado, al igual que Heather huye de sus propios fantasmas, pero ella logrará ver más allá de estas capas y el hará lo mismo con ella. Juntos aprenderán que las segundas oportunidades hay que saber aprovecharlas.

Sobre la Autora

La escritora española usa como pseudónimo Alice Kellen, el cual surgió por “Alicia en el país de las maravillas” y la escritora Marian Keyes, quien fue su inspiración para dedicarse a sus novelas. La inquietud por escribir es algo que siempre estuvo presente en ella y nos cuenta que “es algo que siempre me gustó, desde pequeña. Supongo que simplemente empecé a hacerlo como una afición más”. Actualmente es una de las autoras de novela juvenil favorita de los últimos años y su popularidad no es en vano ya que sabe como atrapar al lector y hacerlo suspirar.

Alice Keller.

“A veces basta con tirar un hilo para que el resto llegue rodando”

El día que dejó de nevar en Alaska es una novela que ha tenido gran éxito no solo en España, sino en Latinoamérica, los que no la hayan leído podrán pensar que es “una novela romántica más” y precisamente en esta novela, la autora hace una pequeña sátira de los clichés en las novelas de éste género. Pero esta historia va más allá, toca temas delicados como las drogas, desórdenes alimenticios y amistades tóxicas. Todos estos elementos inspiraron a la autora para elegir la locación...

“Recuerdo que tenía en mente parte de la historia y, cuando pensaba en los personajes, los veía en algún lugar aislado, frío… En su día pensé en otras opciones como Noruega o Canadá, pero mi novio me dijo: -¿Y por qué no en Alaska?- y luego todo fue encajando.”

De la pluma de la autora

Como escritora joven, Alice Kellen no suele estresarse al momento de crear historias, ambientes y personajes simplemente los deja surgir en su mente para después plasmarlo todo y llevarlo a sus lectores “Suelo dejarme llevar, pero es verdad que me cuesta repetir en dos novelas seguidas. Una historia en un sitio de playa o en medio de la nieve puede ser completamente distinta. Para mí, la ambientación es casi inspiracional, lo que envuelve a los personajes y marca parte de la trama.”

“Tengo épocas en las que no tecleo ni una palabra, pero cuando lo hago me meto de lleno"

Pero esto no quiere decir que no se enfoque en dar todo para que tengamos una novela original y llena de emociones, cuando tiene claras las ideas se enfoca en ello “Suelo escribir intensamente cuando tengo una idea que necesito plasmar.” Nos cuenta que en el caso de El día que dejó de nevar en Alaska le tomó cuatro meses de trabajo exhaustivo concluirla.

Top cinco de novelas

Como todo buen escritor, Alice Kellen es primero una buena lectora y cuando le preguntamos cuales eran sus cinco novelas favoritas nos comentó que elegir solo cinto entre todo un mundo literarios es una tarea casi imposible, pero si le pidieran recomendar cinco libros, sin duda elegiría El principito, El juego del ángel, Yo antes de ti, Cometas en el cielo, El baile de las luciérnagas.

Nuevo año, nuevos proyectos

Febrero no solo es el mes del amor y la amistad, también es el mes donde saldrá a la venta la nueva novela de Alice Kellen, Todo lo que nunca fuimos, que es la primera entrega de la Bilogía, Deja que ocurra. La segunda parte estará disponible en abril.

Por si fuera poco, se encuentra estructurando las primeras ideas para una nueva novela “Ahora mismo he esbozado el principio, tengo el esquema listo, la banda sonora, el tablero de Pinterest inspiracional.” Que por supuesto estamos ansiosos de saber más de ella.

El día que dejó de nevar en Alaska es sin duda una de las novelas que no puedes perderte y una de las favoritas de los lectores el año pasado. En esta novela no solo vas a suspiras, sino te enseñará que empezar de cero no es tan malo como se cree y hasta en el lugar más alejado y frío puedes encontrar una segunda oportunidad y sobretodo encontrarte a ti mismo.

Leamos un Poco y La Verdad Noticias agradecen a Alice Kellen por su tiempo y accesibilidad para realizar esta entrevista.