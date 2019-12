Marisol Iturríos: La vida en Trieste de David Miklos

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica sobre el libro La vida en Trieste de David Miklos.

La vida en Trieste de David Miklos:

El viaje a la memoria de la mujer que no recuerda, el protagonista/narrador que todo lo observa, la playa, las calles de Buda, los bares, los libros mojados, los amores finalizados, el tiempo detenido, los vacíos, los silencios. Así es La vida en Trieste de David Miklos, publicado por la editorial Nieve de Chamoy.

Nacido en San Antonio Texas, el escritor y editor mexicano David Miklos es autor de otros libros como La piel muerta, La gente extraña y La hermana falsa.

¿Es ese el barco que nos llevará a América?

Miklos sorprende con esta serie de relatos en forma de un falso diario de viajes ambientado en Londres, Budapest y Trieste.

Lleno de palabras que no son escuchadas, miradas que no son correspondidas, tardes lluviosas. Contado en primera persona, el protagonista no solo realiza estos periplos externos, sino internos, y con un auto exilio realiza una búsqueda emocional y de identidad.

David Miklos.

La vida en Trieste es un híbrido literario relatos, crónicas, diario de viajes y confesionario, todo esto sumado con saltos en el tiempo hacen de este libro una experiencia donde no solo acompañamos al protagonista a su viaje interior, sino terminamos por iniciar el nuestro.

En 2015 David Miklos fue invitado a colaborar en plotpoint.mx, un portal dedicado al cine donde los relatos se convierten en guiones para cortometrajes.

Un libro para leer con calma, no se dejen engañar por su tamaño, su lectura debe ser lenta para poder adentrarse a este mundo triestino, donde el mejor viaje es el interior.

