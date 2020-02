Marisol Iturríos: Kobe Bryant y sus libros

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica sobre el libro: Mentalidad Mamba.

Al escuchar el nombre de Kobe Bryant automáticamente pensamos en el baloncesto y Los Lakers, y no es para menos, ha sido cinco veces campeón de la NBA; 18 All-Star Game de la NBA; dos máximo anotador de la NBA; dos medallas en los Juegos Olímpicos, entre otros tantos títulos correspondientes a este deporte.

También ganó en 2017 el Óscar a mejor corto de animación por Dear Basketball el cual escribió, protagonizó y narró. Es por eso que no puede extrañarnos que haya incursionado en el mundo de las letras.

Como muchas personas que no se dedican a escribir libros y deciden incursionar en este llamado quinto arte, Kobe escribió un libro autobiográfico llamado Mentalidad Mamba:

Los secretos de mi éxito. En el cual habla sobre su desarrollo profesional, narra anécdotas que van desde su inicio en el instituto Lower Merion, hasta la cumbre de su carrera como deportista en Los Ángeles Lakers.

El recién fallecido Kobe Bryant.

Al igual que el cortometraje ganador del Óscar, Kobe fundó Granity Studios, una empresa de multimedia enfocada a crear nuevas maneras de contar historias alrededor de los deportes y para mostrar lecciones de vida a las siguientes generaciones.

A través de esta empresa es que Kobe lanza tres libros dirigidos al público infantil y juvenil los cuales buscan inspirar, motivar y alentar la “magia interior” que poseen las personas.

Kobe también fue escritor.

Originalmente las novelas del género denominado por Granity Studios como “Fantasía Deportiva” sería una serie literaria a la que se le puso el nombre de The Wizenard Series. Desgraciadamente debido a la muerte prematura de Kobe Bryant el pasado 26 de enero, solo se llegaron a escribir cuatro libros, de los cuales sólo se han publicado tres.

Training Camp

Fue el pasado marzo que se publicó el primer libro donde se contó con la participación del escritor Wesley King, al que titularon Training Camp y donde nos cuenta la historia de cinco jugadores jóvenes de baloncesto, la relación especial que tienen con su entrenador y el poder, la magia y el potencial transformador de este deporte. En este primer libro se procura enseñar lecciones de vida a los jóvenes deportistas.

Kobe Bryant falleció este mes junto a su hija.

Legacy and the queen

Para la segunda entrega, Bryant unió esfuerzos con Annie Matthew, ex jugadora profesional de squash. En Legacy and the queen, hablan de una adolescente muy talentosa en el tenis, pero deberá usar ese talento no para un torneo, sino para salvar al reino mágico de Nova, un lugar donde el tenis es mucho más que un deporte, es vida y muerte. Legacy, la protagonista, se dará cuenta de sus cualidades supernaturales y las usará para salvar todo lo que es importante para ella.

ÉPOCA: The tree of Ecrof

Junto con la escritora Ivy Claire, Bryant publica la tercera novella de la serie, EPOCA: The tree of Ecrof, donde conocemos a dos chicos quienes vienen de diferentes ambientes y por ende han tenido diferentes experiencias en la vida, se conocen en una academia elite deportiva. Ellos son Rovi, un niño huérfano y Pretia, una pequeña princesa. Juntos deberán usar su magia emocional llamada “grana” y trabajar juntos para combatir fuerzas malignas que quieren atacar la academia.

Season One

Finalmente tenemos Season One, donde nuevamente se cuenta con el escritor Wesley King. Reggie es un chico con sueña con ser un gran jugador de baloncesto, pero lo cierto es que es más el tipo de chicos que se quedan en la banca y por si fuera poco, está en el West Bottom Badgers, el peor equipo de la liga. Ni siquiera el nuevo y extraño entrenador, Rolabi Wizenard, parece ser capaz de ayudarlo. Pero antes de convertirse en el mejor jugador, Reggie tiene que sobrevivir a una extraordinaria prueba de práctica en un gimnasio que parece actuar con cierta magia.

El que Wesley King haya participado en este último libro de la mano de Kobe Bryant tiene un significado bastante emotivo, ya que fue la primera persona con quien inició este proyecto hace cuatro años, donde pasaron noches y madrugadas trabajando codo a codo.

Wesley recuerda a Kobe como una persona con tanta magia que su energía “golpeaba” como una ola.

