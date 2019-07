Marisol Iturríos: Huellitas literarias, perros en la literatura

La bookblogger de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com hace un homenaje al mejor amigo del hombre en este Día Mundial del Perro.

Cada 21 de julio, desde 2004, se celebra el Día Internacional del Perro, donde de alguna manera les agradecemos ese amor incondicional y fidelidad. Se cree que fue creado con la intención de sensibilizar a la sociedad de los abusos que lamentablemente en la actualidad se siguen cometiendo en su contra, como maltrato y abandono.

Todos conocemos el dicho “el perro es el mejor amigo del hombre”. ¿Pero qué tanto sabemos de esta relación? Los vínculos afectivos entre estos peluditos y el humano ya tiene más de 14,000 años, esto según la tumba de Bonn-Oberkassel, en Alemania, donde se encontró el esqueleto de un perro domesticado. Aunque según Nature Communications, la domesticación se remonta entre 20 y 40 mil años atrás. Las primeras pinturas rupestres que se han encontrado que plasman a un perro, datan de hace 8,000 años, y se encuentran en Arabia Saudí, según Journal of Anthropological Archaeology, dichas pinturas muestran a estos lomitos con una especie de correa.

Pinturas rupestres de perros.

Dicho esto, no es raro que el amor que le tenemos a nuestras mascotas la hemos llevado al mundo de las letras desde tiempos inmemorables, retratando de esta manera una de las relaciones más maravillosas. A continuación mencionaré alguna de estas historias.

Argos

Nadie podría hablar de perros en la literatura si no menciona a Argos, es más debería estar prohibido el no mencionarlo. En el clásico de la literatura, de La Odisea, de Homero, conocemos a Argos, el perro de Ulises, y es considerado el perro más leal, es el máximo ejemplo de fidelidad del perro al hombre en el llamado quinto arte.

Cuando Ulises se va a la guerra de Troya, tarda 20 años en regresar, pero cuando lo hace, regresa como un mendigo harapiento a quien nadie reconoce, excepto Argos. Pero eso no es todo, durante esos 20 años, Argos estuvo esperando el regreso de su amo, nadie lo cuidó o se preocupó por él. Estaba en un estado deplorable, pulgoso y ciego, ya moribundo tendido sobre una montaña de estiércol.

Argos.

Cuando Argos ve a Ulises, su corazón palpita fuertemente por última vez, incapaz de correr a su encuentro, con las últimas fuerzas que le quedan, levanta las orejas y mueve la cola. Finalmente Argos muere en paz, pues pudo ver una última vez a su querido amo. Ulises derrama una lágrima en su honor.

Colmillo Blanco

El estadounidense Jack London, nos presenta a Colmillo Blanco, una novela publicada en 1906. Esta novela relata la vida del protagonista, Colmillo Blanco y está narrada desde su punto de vista. Fue el único sobreviviente de una camada mitad lobo, mitad perro. Es una bella historia recomendada sobre todo para aquellos quienes rescatan perros. Ya que se tocan temas de perros extraviados, maltrato animal en clubes de peleas de perro, y como el amor y paciencia hacia estos hermosos seres vivos, les puede cambiar la vida.

"Colmillo Blanco" ha sido llevada en diversas ocasiones a la pantalla grande y chica, actualmente Netflix produjo una película animada apta para toda la familia.

Colmillo Blanco.

London era un gran amante de los perros, y procuró que sus lectores entendieran el mundo de los que no hablan, los cannes. Así que otra novela recomendada del autor es La llamada de la selva de 1903 y que ha sido el libro más leído del autor. Donde conocemos a Buck un perro de raza mezclada. Buck pasa de ser un perro con una vida aristocrática, a ser vendido por el jardinero para poder alimentar a su familia. Luego de esto Buck pasa por muchos momentos difíciles, donde tiene que aprender distintas reglas o leyes. En la historia, Buck atraviesa Alaska donde pasa distintas aventuras y momentos muy difíciles.

Totó

¿Quién no se enterneció al per a Totó? Ese precioso Cairn Terrier, aventurero y fiel compañero de aventuras de Dorothy, creado por el escritor Lyam Frank Baum en 1900, autor de la serie literaria Tierra de Oz.

Totó aparece por primera vez en el libro El maravilloso mago de Oz y es básicamente el responsable que Dorothy llegara a la Tierra de Oz, ya que si el no se hubiera escondido donde no debía, Dorothy no hubiera arriesgado su vida para salvarlo del ciclón.

Totó.

En los siguientes libros, descubriremos que Totó es más que ese bello amigo y compañero de aventuras de una pequeña niña, descubriremos que también ¡Puede hablar!

Jip

Charles Dickens no queda fuera de esta lista. En su novela David Copperfield, publicada en 1850, nos presenta a Jip, quién es el perro de Dora Spenlow, la primera esposa de Copperfield.

A diferencia de los perritos literarios anteriores, Jip es un chiquillo bastante irritable y siempre anda llamando la atención, tal como lo hace la dueña (no me refiero a los ladridos). Tiene una conexión tan fuerte con Dora, las personalidades tan parecidas, su irritabilidad, que incluso mueren al mismo tiempo, uno a lado del otro.

Jip.

Esto nos enseña que puede que no todos los perros sean tiernos y agradables, pero son perfectos para alguien en este mundo a quien le hacen feliz.

TE PUEDE INTERESAR: Cementerio de animales y el estreno de su adaptación en el cine

Fang

Se que he estado hablando mucho de libros del siglo XIX principios del XX, y de ninguna manera quiero quedar mal con los fanáticos de Harry Potter.

Fang es un gran danés, que tiene un lugar especial en los corazones de los amantes de esta serie. Este dulce y simpático can, le pertenece a Hagrid con quien vive distintas aventuras, entre ellas la vivida en el Bosque prohibido, donde también están Harry, Hermione y Ron, y la batalla de Hogwarts.

Fang en Harry Potter.

A pesar de su aspecto (en los libros es un gran danés, mientras que en la película un Mastín), Fang llega incluso a considerarse un perro algo cobarde.

Flush

La maravillosa Virginia Woolf en 1933 nos presenta a un adorable cocker spaniel, Flush, que a diferencia de todos los perros mencionados anteriormente, Flush si existió. Pero bueno creo que no me he explicado bien, Virginia Woolf le hizo una biografía al perro, el libro se llama Flush: una biografía.

Cuando Flush era apenas un cachorro, fue regalado a la poetisa Elizabeth Barrett. El can y la Elizabeth se vuelven inseparables y envejecen juntos. Woolf por su parte, logra captar el carácter del perro al grado de darle un aspecto casi humano. Conocemos a Barrett a través de los ojos del Cocker, incluso sus amoríos con Browning (a quien Flush no soportaba). Había tanta conexión que hasta eran similares físicamente: rizos negros que enmarcaban el rostro, ojos grandes y una boca que, al sonreír, dejaba ver unos dientes grandes.

Flush de Virginia Woolf

Es posible que parte de esta relación descrita por Woolf, sea inspirada en la que la escritora mantuvo con su perra Pinka, otra Cocker Spaniel. Flush envejece al ritmo que Elizabeth y Woolf lo describe de la siguiente manera “Estaba envejeciendo y Flush también… Ambos rostros parecían proceder del mismo molde, casi como si cada uno contemplase lo que estaba latente en el otro. Pero ella era una mujer, él un perro”.

Hacer una lista completa de la relación perro-humano en la literatura, no tendría fin, eso sin mencionar a los escritores que fueron tocados por las patitas de estos maravillosos seres.

Todo aquel que haya tenido o tenga el privilegio de compartir parte de su vida con uno, sabe lo que es sentirse amado incondicionalmente y lo mucho que llenan nuestras vidas. Su tiempo con nosotros es limitado, por lo que hay que valorarlos, cuidarlos y aprovechar esos años que estarán a nuestro lado.

Gracias por tanto, lomitos. Este artículo es para ustedes, en especial a los amados compañeros de quien escribe, Bruno y Panchita.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.