Marisol Iturríos: Dos libros que predijeron el Coronavirus

Dos autores predijeron la actual epidemia del coronavirus (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad conocida como Covid-19 mucho antes que existiera.

Uno de estos libros es una novela de ciencia ficción The eyes of darkness (Los ojos de la oscuridad), del escritor estadounidense Dean Koontz, la cual se publicó en 1981. En la cual describe una enfermedad llamada Wuha-400, que es un arma biológica, pero que le da habilidades psíquicas a un niño.

Hay que destacar que las similitudes entre el coronavirus que inicia como brote en la ciudad China de Wuha, y el arma biológica que nos narra esta novela llamada Wuha-400, creada en un laboratorio de la misma ciudad, son escalofriantemente similares.

Es importante señalar que en la vida real no se tiene evidencia que el coronavirus haya sido creado artificialmente.

Aunque según la novela y lo cual no coincide con la realidad, es que una vez que alguien es infectado con el Wuham-400, no sobrevive más de 24 horas y tiene un rango de muerte del 100%, que en el caso del coronavirus es del 2%.

El segundo libro es de Sylvia Browne

Esta autora es maestra espiritual quien ha escrito ya varios libros respecto al tema. En 2008 publicó su libro End of days: Predictions and prophecies about the end of the world (Fin de los días: predicciones y profecías del fin del mundo.

Sylvia Browne, menciona en su libro que alrededor de 2020 “una enfermedad similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos.”

En los últimos días las alarmas sanitarias a nivel mundial han estado en alerta después del anuncio de la OMS, donde indican a todos los países que se encuentren preparados para una posible pandemia por el Covid-19 el cual ya se ha extendido a 47 países con más de 82,000 personas infectadas.

