Marihuana: Estudio revela si su consumo temprano daña el corazón

Un nuevo estudio ha revelado que las consecuencias del uso precoz de la marihuana sin fines medicinales puede desencadenar consecuencias para el corazón, La Verdad Noticias te informa al respecto.

Efectos del uso de la marihuana

En general, se sabe que su uso presenta tanto consecuencias negativas como beneficios para el organismo. Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre sus efectos a largo plazo. De allí que se haya desarrollado una nueva investigación para entender el efecto del consumo precoz de marihuana en la salud del corazón.

El estudio, publicado en Journal of Applied Physiology, estuvo en las manos de Christian P. Cheung, Alexandra M. Coates, Philip J. Millar y Jamie F. Burr. Dentro de él, se evaluó por primera vez la relación entre la posibilidad de desarrollar condiciones cardíacas tempranas y el uso de cannabis desde la juventud.

El grupo de investigadores llevó a cabo un estudio sobre la relación entre el consumo precoz de marihuana y las afecciones del corazón. Un detalle que hasta ahora no se había abordado del mismo modo que, por ejemplo, la interacción entre el cannabis y las enfermedades pulmonares.

Efectos del consumo de marihuana. Foto: Hacer familia

Estudio de los efectos por consumo de marihuana

Para esta investigación, los científicos contaron con un grupo de 35 voluntarios de entre 19 y 30 años. Casi la mitad de estos eran consumidores de marihuana, mientras que los otros no la utilizaban. Ambos grupos se consideraban en todo lo demás “saludables” sin indicadores de riesgo adicionales que los hicieran propensos a tener complicaciones cardiacas.

Para poder identificar el efecto que tuvo el consumo precoz de marihuana en el corazón de los jóvenes, los investigadores tomaron en cuenta tres medidas primordiales. La primera de ellas fue la rigidez arterial; la segunda, la función arterial y, la tercera, la cardiaca.

Con esta triada, lograron determinar las leves diferencias en el deterioro del corazón dependiendo de si los participantes consumían o no marihuana. La primera medida mostró diferencias claras, con los consumidores precoces de cannabis presentando niveles de rigidez arterial mayores a los del grupo control.

Por su parte, la función arterial y cardiaca, contrario a lo que se esperaría, no cambió. Debido a lo cual, los niveles de presión sanguínea y de dilatación de las venas no mostraron grandes variaciones. Con otros elementos, como el cigarrillo, estos también muestran diferencias claras al comparar a los fumadores con los no fumadores.

Estos resultados han llamado la atención de los investigadores, y han hecho que se planteen futuros estudios para buscar entender por qué el consumo precoz de marihuana no parece afectar a estos dos procesos del corazón.

Mientras tanto, sí queda claro que la rigidez arterial se está viendo perjudicada negativamente desde temprana edad. Por lo que, los jóvenes consumidores de cannabis aumentan su riesgo futuro de padecer alguna enfermedad cardiovascular.

