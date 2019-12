María Gainza nos atrapa con “La Luz Negra”, su más reciente obra

María Gainza en la vida real escapa a la exposición, pero en la literatura se expone con la primera persona. “Tímida no soy, pero soy privada. Como que me pongo el disfraz. Me parece que mi limitación es que no sé si me sale otra persona narrativa. Porque es difícil salir de la voz de El nervio… Creo que con “La luz negra” la moví un poco, asegura.

Tras deslumbrar a la crítica con El nervio óptico, María Gainza vuelve a tomar el mundo de la pintura como punto de partida y despliega de nuevo su inusitado talento en una obra magnética.

En “La Luz Negra”, que ha sido lanzada a través de Editorial Océano, la narradora, una crítica de arte que trabajó para una tasadora por cuyas manos pasaban obras falsificadas, relata una historia singular, aunque advierte: “No esperen nombres, estadísticas, fechas. Lo sólido se me escapa, solo queda entre mis dedos una atmósfera imprecisa, técnicamente soy una impresionista de la vieja escuela. Además, todos estos años en el mundo del arte me han vuelto un ser desconfiado. Sospecho en especial de los historiadores que con sus datos precisos y notas heladas a pie de página ejercen sobre el lector una coerción siniestra”.

En “La Luz Negra”, aparecen también un lugar llamado Hotel Melancólico en el que viven varios artistas, y una película de culto sobre beatniks bonaerenses en la que asoma la Negra, figura escurridiza donde las haya.

¿Tu método se basa en trabajar textos impresionistas pero documentados en textos históricos?

Sí, no me gustan tanto las biografías muy documentadas, me gustan más las que hacen ficción con un personaje real al que se va reinventando. Me parece que este tipo de libros no hacen ni historia, ni periodismo ni biografía, ellos amplían el campo de la narración, transforman una experiencia de vida en un objeto literario.

¿Cómo llegó el arte a tu vida?

El arte llega lateral, como todo. Aunque no se daba cuenta, mi mamá me estimulaba mucho, me llevaba al Colón, cuando viajábamos me llevaba mucho a museos, me llevó a muchos museos de Nueva York.

“La Luz Negra”, es una novela sobre el arte y la vida, sobre el engaño y la manipulación, sobre la realidad y la ficción, sobre lo vivido y lo contado.

¿Cómo surgió la idea de La luz negra?

De la Negra yo no había escuchado hablar; recién supe sobre ella en Mansalva, aunque no podría jurarlo. El libro surgió como un intento de escribir la biografía de quien se decía había sido la mejor falsificadora del país, un personaje llamado la Negra, que falsifica lienzos de la pintora Mariette Lydis, retratista de la alta sociedad bonaerense.

Pero, ¿Tú no querías contar una simple biografía?

Quería contar la historia de una vida de la manera en la que habitualmente se cuentan las biografías, quería hacer la biografía de una leyenda. Mi objeto de estudio era más la leyenda en sí que la persona. Porque para mí las personas son siempre inasibles y evanescentes. Finalmente, el libro es sobre el fracaso de poder contar una vida y sobre la imposibilidad de conocer a una persona.

María Gainza nació en Buenos Aires y trabajó en la corresponsalía de The New York Times en Buenos Aires y fue corresponsal de ArtNews

¿No conocías al personaje?

No conocí al personaje, alguien la mencionó tiempo después, y yo paré la oreja, dije "¿quién es la Negra? Alguien me explicó y dije ah, qué interesante. Y me acuerdo que me dijeron "Olvidáte, no la vas a encontrar". Imagináte, que me digan eso (risas): enseguida salí a buscarla. Y me pareció un temazo.

Ricardo D. Pat