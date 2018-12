Marcas sustentables de origen español que marcarán tendencia en la moda del 2019

Analistas proveen que estas firmas de origen español que ya llevan tiempo promoviendo en la industria de la moda, en el 2019 podrían marcar tendencia, de acuerdo a Business of Fashion quien como cada año realiza un informe, junto a McKinsey & Company's, de estas predicciones.

Términos como sostenibilidad, ecología, veganismo, responsabilidad y reciclaje parecen estar abandonando el ostracismo al que estaban sometidos para desligarse del sambenito de poco estéticos y unirse a productos del gusto de la mayoría.

laagam: la marca nativa digital que une tecnología y sostenibilidad

Los heavy users de Instagram se habrán topado con la triple “a”, negro sobre rosa, que tiene a Inés Arroyo como fundadora y cara visible desde hace varios años, pero la juventud de firma y persona no deben malinterpretarse: la claridad de sus principios habla tan alto como su crecimiento paulatino y seguro que tiene como epicentro Internet, pero no utilizado, podría decirse, a la vieja usanza.

laagam.

El matiz sobre la utilización de las redes sociales puede parecer ligero, pero lo cierto es que marca la diferencia con respecto a lo que puede apreciarse de manera general en el mercado. Mientras que algunos lo consideran accesorios destinados a un mayor número de ventas (y al final de beneficios), laagam considera estas plataformas como una parte intrínseca a sus procesos de producción. “La tecnología nos sirve para conocer a las chicas laagam, que son las personas más importantes para nosotras”, continúa Inés.

Heridadegato: la belleza de la costura vegetariana

“El mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos a él sin causar daños. Yo no tendría una marca que no fuese sostenible, de hecho, dejaría el mundo de la moda antes de contaminar o dañar el plantea”. Quien habla es María Rosenfeldt, fundadora de Heridadegato, firma que fue finalista de Vogue Who’s On Next 2017 y semifinalista de #WON2018 y que se ha posicionado rápidamente como una de las marcas españolas más delicadas y potentes del panorama. Ver cualquiera de las colecciones de Rosenfeldt es asistir a un despliegue colorista y onírico que tiene como eje vertebrador a la mujer y lo orgánico.

Heridadegato.

La primera colección de Heridadegato fue 100% sostenible y con materiales reciclados; fue algo espontáneo que surgió de la necesidad, la marca podría decirse que es vegana, pero incluyo tejidos antiguos que contienen lana y seda: creo que es una pena no darles una segunda vida a esos materiales y me parece una forma de honrar a esos animales.

Hupit: la firma que cambia el “sostenible” por el “consciente”

Marisol Estellés, fundadora y diseñadora de Hupit, es de esas personas que comprenden la importancia de las palabras. Por ejemplo, utilizar poliéster reciclado o tener una producción local, son prácticas sostenibles porque tienen un menor impacto en el medio ambiente, aunque eso no asegura que se utilicen materiales ecológicos o tintes libre de tóxicos.

Sin embargo, consciente es un término más amplio que engloba todo. Con consciente queremos decir que nos preocupamos por nuestro impacto a todos los niveles porque entendemos que todo está relacionado”. El todo al que hace referencia Estellés son los cuatro pilares en los que se fundamenta la marca: eco, cruelty-free, sostenible y saludable. Y si los tres primeros pueden ser de dominio general, la referencia a la salud resulta más que reseñable.

“Ahí me di cuenta del gran impacto ambiental que tiene la moda y que se podía hacer mucho por mejorarla”, rememora.

“En general, la gente desconoce el impacto que tiene la industria de la moda en el medio ambiente, y mucho menos en la salud”

Thinking Mu: la creación de un imaginario sostenible

Las propuestas, tanto femeninas como masculinas, incluyen un buen puñado de básicos, como camisetas con mensaje, pantalones, faldas o sudaderas que se mantienen en ese equilibrio de lo sencillo y especial. Pero entre esas secciones, ahora hay otra que destaca: Trash. “Evidentemente, los productos reciclados a partir de prendas antiguas, poder aprovechar nuestros tejidos sobrantes los cuales antes eran no más que residuos de nuestros sobrantes, ha supuesto un gran avance del que estamos muy satisfechos”, explica Macías.

“Actualmente, la colección de prendas Trash que tenemos aún es muy pequeña, pero esperamos poder producir cada vez más prendas recicladas”, de acuerdo con información de VOGUE.