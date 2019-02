Maquillista habla del polémico makeup que Meghan lució en su boda.

El día de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, ella lució un makeup que llamo mucho la atención y es que la decisión estuvo a cargo de Daniel Martin, quien es maquillista profesional, por lo tanto lo eligió sin pensarlo mucho.

Daniel Martin.

Martin confesó recientemente en una entrevista para Fashionista, que "esta fue otra boda más" para él, por lo que además dijo que su mayor reto no fue el estrés, sino tener que "pensar en ella estando en el coche, ella estando afuera, ella estando en la iglesia y cómo se vería [el maquillaje] en fotografías y cámaras.

Daniel Martin, habla sobre el maquillaje de Meghan.

El maquillista quien lleva trabajando casi 10 años, señaló que no tenía idea de lo que iba a pasar en el gran día. "Ni siquiera sabía cuál iba a ser su vestido. No sabía quién la iba a peinar. El día de la boda fue cuando me enteré de todo eso. Lo único que sabía era que este es el tipo de maquillaje en el que se siente más cómoda y eso fue todo".

Daniel dijo que algunas personas le preguntaron por qué no aplicó más maquillaje a Meghan y por qué no había perfilado su rostro, a lo que él respondió: "Ella tenía todo eso, pero estaba hecho de una forma sutil así que por eso no lo notaste.

A pesar de eso, hubo otras excelentes opiniones al respecto del trabajo del make up artista, pero el aseguró que muchas mamás le escribieron por Instagram para agradecerle que sus hijas de 14 años se dieran cuenta de que no tenían por qué ir a la escuela con tanto maquillaje.