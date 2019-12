Maquillajes y peinados para Navidad, inspirados en las Idols del K-pop

Si estás en busca del maquillaje y el peinado ideal para celebrar Navidad y Año Nuevo, a continuación te compartimos los estilos más asombrosos, chic y femeninos, inspirados en las Idols del K-pop.

MAQUILLAJE

ESTILO EN TONOS PASTEL

Aunque no es una paleta de colores que veamos con frecuencia durante estas fechas, si lo que buscas es un look adorable y elegante, te recomendamos apostar por los tonos pastel. Asimismo, puedes darle un toque más in y fashion con un poco de brillos o destellos de estrellas en los párpados en la zona del iluminador.

ROSA ANGELICAL

Cuando vemos a Naeun de APRIL con este look no podemos evitar pensar en un bello ángel. Si te gustaría lucir tan espectacular como ella, con un aspecto juvenil y sutil, apuesta por tonalidades rosas tanto en los ojos como en las mejillas. ¡Va super bien con un look tanto de día como de noche!

RUBOR DE ENSUEÑO

Si bien aplicar demasiado rubor en las mejillas podría hacernos lucir mal, Irene de Red Velvet nos demostró que aplicado de la manera correcta puede hacerte lucir muy sensual y llamativa, especialmente si lo combinas con un tono cereza matte en los labios. Por supuesto, para no sobrecargar el look, te recomendamos evitar las sombras y delineados, aunque sí puedes darle un poco de color a las pestañas.

PEINADOS

MECHAS DE COLOR

Esta fue una de las tendencias más fuertes durante los 90’s, pero ahora regresa con una versión renovada que a decir verdad, luce fantástica tanto en Seolhyun de AOA como en Minnie de (G)I-DLE. Una con mechas rojas y otra con mechas celestes, nos regalan un look que luce bastante bien con fleco o sin él.

MECHAS BRILLANTES

¿Qué mejor temporada para brillar que Invierno? Es durante las fiestas de Navidad y fin de año que nos podemos dar el lujo de brillar por doquier, llevar glitter, lentejuelas y piedras brillosas, así que ¿por qué no llevarlas también en el cabello? Tal y como Chungha, un poco de brillo realzará tu look en cuestión de segundos.

