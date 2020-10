Maquillajes para Halloween fáciles y ¡Muy Creativos! este 2020

Luce espectacular este Halloween con este maquillaje. Foto: mujer-bonita.net

Se aproxima la fecha de Halloween y aunque sabemos que este año 2020 debido a la pandemia por el coronavirus, las fiestas no serán igual, sin embargo para quienes desde forma virtual tendrán su celebración, te traemos los mejores y más fáciles maquillajes para Halloween.

Para quienes están planeando aprovechar la noche el 31 de octubre luciendo un maquillaje de Halloween increíble y fácil de realizar te dejaremos un listado de makeups terroríficos para esta fecha de horror.

Luce el mejor Maquillaje de Halloween este 31 de octubre

A continuación te dejaremos varias opciones de maquillaje de halloween que te permitirán obtener mucha popularidad en tus redes sociales, o fiesta virtual la noche del 31 de octubre:

Maquillaje de la Naranja Mecánica. Foto: AngelikMakeUp

No importa que no seas todo un profesional del maquillaje para lograr excelentes resultados, lo más importante es que tengas las ganas de lucirse, la idea clara de lo que quieres y los productos que te permitirán lograr dicho look de terror.

Esponja

Pinceles

Maquillaje de agua

Maquillajes para Halloween sorprendentes y fáciles

Anabelle

Sin lugar a dudas Anabelle es uno de los maquillajes de Halloween que más impacto causan al ser este uno de los personajes ficticios de terror que más popularidad tiene actualmente, aquí un paso a paso de esta muñeca de la maldición.

Patty Machado

La condesa de American Horror Story

Otro de los personajes que más revuelo ha causado es el que representa la cantante Lady Gaga durante la serie American Horror Story que ha tenido gran éxito, por tanto este personaje se ha vuelto de los favoritos para recrear en los maquillajes de Halloween, que aunque no seas un experto, sin problemas lo podrás replicar.

Taylor Bee

La casa de papel

Otro de los maquillajes de Halloween que es perfecto recrear en esta fecha de terror y suspenso es el de la serie La Casa de Papel, y es que la careta de Dalí se ha vuelto todo un ícono de dicha serie de ostentosa popularidad, si optas por este makeup, no te preocupes, este paso a paso te permitirá brillar en las redes sociales durante tu noche de horror.

NH MARTIN

Joker

Quién no ha deseado convertirse en el Joker, y este Halloween con un sencillo maquillaje lo podrás hacer realidad, sabemos que este es el villano más famoso del universo Batman, algo que lo hace una excelente opción para este 31 de octubre.

The Faceless Queen

Harley Quinn

Otro de los maquillajes de Halloween que se ha vuelto una gran opción es el maquillaje bicolor del personaje del Escuadrón Suicida, es decir; Harley Quinn, esta es sin duda un makeup que puede quedarnos increíble sin tanto esfuerzo y muy rápido por si te agarran las prisas en este Halloween.

Dais Cosplay

Sabemos que año seguramente nuestro Halloween será diferente, sin embargo no debemos desanimarnos, pues si bien es cierto que no es momento ni prudente realizar fiestas, puedes sacar el lado bueno de la tecnología y hacer uso de tus redes sociales para compartir los looks de horror que te realices y compartir tu creación con cientos, miles o millones en todo el mundo.