Maquillajes para HALLOWEEN originales y profesionales para triunfar en la fiesta

No hay fiesta de Halloween sin maquillajes originales y divertidos y siempre es un gran momento para sacar nuestras mejores habilidades con el make up aunque esta vez nos toque celebrarlo desde casa no nos resistimos a darlo todo así que con estas propuestas de maquillaje que La Verdad Noticias te trae.

Flores sutiles

Las flores ya sean pintadas como las de Lucy Boynton o pegadas, son la opción más romántica y delicada. Nos encantan en todas sus versiones pero si buscamos un rollo más gótico entonces son perfectos los tonos morados y negros.

Maquillaje de Halloween para lucir espectacular. foto: instagram

Estrellas como pecas

Las estrellas a modo de pecas por todo el rostro es un maquillaje que nos conquista de todas las maneras posibles, no importa que sean doradas o plateadas para un resultado más luminoso, o más clásicas en color negro o en una versión más multicolor y hasta tornasol. Serás la estrella en este Halloween.

Maquillaje de Halloween de estrellas como pecas. foto: Instagram

Pedrería y diamantina

La pedrería facial es una apuesta segura al igual que la purpurina para estas fechas. Cualquier maquillaje se eleva a la máxima potencia y lo mejor es que si no se nos da demasiado bien maquillarnos son una opción perfecta para crear un looks hermosos.

Usa padrería y diamantina en tu maquillaje, muy fácil de usar. foto: instagram

Delineados originales

Los delineados en la parte de la cuenca de los párpados siguen siendo los grandes protagonistas, resaltar la mirada es una de las opciones favoritas y además las posibilidades son infinitas. Los delineados originales con trazos muy locos nos siguen conquistando y para la noche de Halloween son lo más, usa colores neón, porque serán tendencia este Halloween.

Los delineados neón siguen muy a la moda para esta temporada. foto: instagram

Labios protagonistas

Y como este Halloween lo celebraremos en casa, no tenemos problema para lucir labios de lo más diferentes y volver a hacerlos protagonistas. Desde las versiones más terroríficas con muerciélagos hasta las más clásicas en tonos negros o rojos y hasta violetas.

Usa maquillaje en tus labios y que sean los protagonistas este Halloween. foto: instagram

Animales tenebrosos y rayos

No podemos negar que recurrir a seres y animalitos tenebrosos como serpientes, arañas y hasta murciélagos. Como este delineado de arañas que caminan por tu párpado o una serpiente que cruza el ojo.

Rayos y animales tenebrosos para este Halloween, pero profesionalmente. foto: Instagram

Sombras por el rostro

Para sacar el máximo partido a todas esas paletas súper cool de colores, estos maquillajes son perfectos para ello. Solo hay que jugar con las sombras por todo el rostro y mezclar tonalidades sin miedo. Los rosas, morados y borgoñas casan genial y aumentan el dramatismo. Para conseguir el efecto holográfico de Nikkie solo debéis usar una media de rejilla como plantilla.