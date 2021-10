Se acerca Halloween y qué mejor que ir preparando nuestro disfraz con anticipación, además así podrás hacer tus propias pruebas de maquillaje para esa tétrica noche. Aquí te facilitamos ideas de maquillajes fáciles para Halloween.

Hoy te traemos facilísimos ejemplos que puedes hacer tú misma, son increíbles y cualquiera puede lograrlos. Inténtalo, no necesitas ningún tutorial, sólo basta ver la imagen y tratar de imitarla para lograrlo. ¡Te sorprenderás!

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, de tradición celta, de acuerdo con el significado del Halloween, es realmente una festividad irlandesa que significa "final de verano" por el cual, los ancestros paganos consideraban que durante la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales.

Maquillajes fáciles para Halloween de mujer

Hay maquillajes muy sencillos que puedes utilizar en halloween

Halloween ya está a la vuelta de la esquina, el látex líquido es otro de los productos por excelencia a la hora de preparar tu maquillaje para Halloween. No te puede faltar a la hora de ponerte con tu maquillaje, ya que al igual que el Dermawax, te permitirá realizar todo tipo de deformaciones de la forma que a ti más te guste.

El maquillaje desempeña un papel protagonista y fundamental sobre todo en conjunto con los disfraces de Halloween, lo que ocurre es que acertar con la elección no es tan fácil como parece. Hay muchas opciones entre las que elegir.

¿Cómo pintar los ojos para brujas?

Un maquillaje creativo para los ojos genera impacto

Durante la noche de Halloween, todas las brujas escondidas durante el año salen a la calle. Para lograr el aspecto más parecido a estas hechiceras es necesaria la pintura blanca, cuanto más pálida sea la bruja mejor. Para ello, es importante conocer el maquillaje de Halloween que vas a utilizar.

Utilice un lápiz negro para pintar unas ojeras profundas y sombra de ojos, para oscurecer el contorno de los ojos lo máximo posible. La clave está en crear un fuerte contraste entre el pálido del rostro y el negro de los ojos y los labios, para ello utilizar un pintalabios negro o morado, para sacar «el lado más oscuro» de las brujas.

No existe un patrón establecido para el maquillaje de las brujas. Lo recomendable es utilizar tonos fuertes como verde oscuro, morado o rojo intenso.

Las brujas clásicas tienen, por lo general, la piel verde, pero hoy en día existen numerosas alternativas. Sea cuál sea el color elegido para la base de maquillaje, utilice una pequeña esponja para aplicar el color de forma uniforme y difuminada, y así, poder seguir maquillando por encima de la base sin que este se estropee.

Es importante, antes de comenzar con todo el proceso, asegurarse de que su piel no es extremadamente sensible, de no tener reacción alérgica a la pintura de cara y de que la pintura se puede eliminar fácilmente con simples toallitas desmaquillantes.

¿Qué maquillaje usar para Halloween?

Tanto hombres como mujeres pueden usar un maquillaje con pocos elementos en halloween

El maquillaje para Halloween se basa en realizar una caracterización de algún personaje terrorífico en tu rostro. Hay muchas ideas de maquillaje de Halloween para evocar un look dramático y misterioso para quienes quieren lucir de espanto en fiestas y eventos para esta ocasión.

El maquillaje para Halloween debe incluir 4 elementos esenciales: maquillaje cera, látex líquido, sangre artificial y set de maquillaje. Se trata del kit básico que toda persona debe tener para lograr un maquillaje para Halloween original y creativo

Los productos de un maquillaje para Halloween deben ser de calidad con un acabado de larga duración. Suele llevarse para eventos nocturnos y durante la noche la luz artificial toma lugar y le resta intensidad a los colores. Por ello este maquillaje se caracteriza por emplear tonos oscuros e intensos.

Lo más importante de un maquillaje para Halloween es que evoque dramatismo y oscuridad, pero la creatividad y posibilidades es infinita. La idea es que acompañes tu disfraz con una caracterización de maquillaje acorde a éste.

Ahora conoces que tipo de maquillajes fáciles para Halloween puedes utilizar para tu disfraz en la celebración del 31 de octubre próximo.

