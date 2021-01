Maquillaje perfecto para mujeres morenas inspirado en Selena Gomez

Inspira tu look en el maquillaje de Selena Gomez. Foto: vegetarianoshoy.org

Si quieres iniciar con un rostro perfecto este 2021, en La Verdad Noticias te sugerimos seguir las tendencias que marca Selena Gomez y es que, esta cantante y actriz de Hollywood es una de las mujeres que mejor saben sacarle provecho a su color de piel y facciones, de ahí que es el mejor exponente cuando se trata de maquillaje para mujeres morenas, por eso no pierdas tiempo e inspírate en sus paletas, aquí te decimos cuáles son, ¡te verás como toda una estrella!

Maquillaje para pieles morenas: Selana Gomez

¿Qué color de labial es el ideal?

Usa uno de color rojo naranja como lo hace Selena Gómez, pues sin duda resaltará tu belleza, especialmente porque si tienes la piel morena creará un contraste que te hará ver radiante, puedes delinearte los ojos y agregar rímel en tus pestañas, así tendrás un maquillaje natural pero al mismo tiempo destacado.

Labial rojo naranja de Selena Gomez. Foto: Instagram selenagomez

TE PUEDE INTERESAR:Dolphin skin: la tendencia de maquillaje en la piel en tres pasos

Ojos impactantes con rosa

Tu piel morena se verá más hermosa que nunca si agregas a tus ojos sombras en color rosa, te sugerimos seguir las paletas de colores que Selena Gomez usa en su maquillaje que además es muy natural, algo que esta cantante suele hacer elegir son rosas cálidos porque le aportan luminosidad, eso sí, recuerda ser cuidadosa con lo subtonos de este color, ya que según sea el caso te puede favorecer uno más que otro, pero sin duda que ¡te verás genial!

Tonos rosas Selena Gomez. Foto: Instagram selenagomez

¿Mira intensa?

Selena Gomez ha adaptado con maestría el look ‘foxy eye’, lo ha hecho con tonos metálicos y fríos que contrastan de forma espectacular con sus pupilas café, lo que hace que su mirada sea más profunda, dando un toque contrastante a su piel morena que ¡cautiva!

Look 'foxy eye' de Selena Gomez. Foto: Instagram selenagomez

Más sombras para pieles morenas

El color café en los ojos es un verdadero aliado de las mujeres morenas porque hace que se llenen de luz y Selena Gomez lo sabe, por eso suele aplicarse este tono de sus diversas variantes, especialmente porque la hace llevar un maquillaje natural, y eso le encanta.

La marca de Selena Gomez tiene sombras cafés. Foto: instagram rarebeauty

TE PUEDE INTERESAR:Makeup: Consejos de Artistas de color sobre bases

¿Aún se usa gloss?

El maquillaje del 2021 lleva como tendencia aplicar como toque final un poco de gloss, y es que no solo se ve sexy, también te ayuda a mantener tus labios humectados, y es un básico del look natural, así que Selena Gomez suele aplicarlo, aunque no solo existe el transparente, también hay varios tonos que sin duda te quedarán como ¡anillo al dedo!

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de Soy Carmín.