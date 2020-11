Maquillaje para Navidad: 6 ideas que te harán triunfar en estas fiestas

Checa estos increíbles maquillajes que estarán en tendencia esta Navidad. | ytimg

Las fiestas de fin de año están más cerca de lo que te imaginas, y no te puedes quedar atrás con estas maravillosas ideas de maquillaje para Navidad que en La Verdad Noticias te traemos a continuación. Luce un maquillaje para esta Navidad increíble, que te haga lucir deslumbrante en cada actividad que tengas con estas tendencias.

Clásicas sombras doradas

El dorado es el color que por excelencia, no puede faltar esta Navidad, y es que es uno de los colores que no pueden faltar, tan solo un poco de brillo dorado hará la diferencia en tus ojos haciendo lucir una mirada con luz. Para aplicarlo, difumínalo, si quieres algo sencillo pero que no pase desapercibido el día o si lo prefieres, smokey eyes negro con dorado para una mirada profunda.

Siempre recurre a las sombras doradas que son clásicas esta Navidad. foto: wapa

Lindos labios rosados

En este caso, entre menos pongas, es mejor, ya que si te decides por unos ojos cargados trata de que la atención se quede en los ojos y opta por un gloss o unos labios palo de rosa o un tono nude. Hará que consigas un buen equilibrio en tu maquillaje y no sea demasiado cargado.

Los labios rosas es la mejor opción de maquillaje que puedas escoger esta Navidad. foto: thehappening

Navidad con labios rojos o vino

Si decides utilizar tan solo un poco de brillo, es momento de que hagas resaltar a tus labios con un color fuerte como vino o rojo. Siempre serán la opción indicada para verte increíble. El rojo le va bien a cualquier tipo de piel.

El color rojo o vino en los labios estará en tendencia. foto: thehappening

Brillantes aplicaciones en los ojos

Esta idea de maquillaje y una de las favoritas en un maquillaje para Navidad son las aplicaciones en los ojos. Puedes jugar haciendo el delineado con ellas o tan solo ponerlas como te sientas cómoda. Le dará un toque muy especial.

Las aplicaciones que usa Danna Paola, serán tendencia esta Navidad. foto: hola

Creativo delineado de bastón de dulce

Este delineado realmente sorprenderá ya que si quieres algo diferente a lo de siempre, un delineado muy decembrino puede ser la opción en este maquillaje para navidad. Utiliza delineadores blanco y rojo, que son sencillos de conseguir ya que la tendencia en delineadores de colores es bastante amplia. Para hacer juego puedes colocarte un poco de sombra roja en la parte de abajo del ojo para darle profundidad a esa mirada espectacular.

Graphic eyeliner

Con este maquillaje, aquí no hay reglas, solo es jugar con el delineador del color que quieras y dejar que la imaginación haga el resto. Si vas a visitar a un familiar y requieres usar cubrebocas toda la cena, es una buena idea para resaltar los ojos con diseños libres.

Usa este tipo de delineador para Navidad, ¡será realmente creativo! foto: pinimg

