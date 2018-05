Maquillaje de Blake Lively para el MET Gala está en el supermercado

Blake Lively impresionó a todos en el Met Gala 2018 con su vestido y su maquillaje, que señalan está en el supermercado.

La noche del lunes, en la alfombra roja del Met Gala 2018, fue una de las más esperadas por las celebridades y sus fans, donde aprovecharon para lucir increíbles de acuerdo a la temática de este año fue "Cuerpos celestiales: moda y la imaginación católica" y en la que Blake Lively apantalló a todos con su vestido y su maquillaje, que señalan está en el supermercado.

Lo cierto es que la esposa de Ryan Reynolds llevó uno de los mejores vestidos en la alfombra del Met Gala 2018, un vestido que costó más de 600 horas con la firma de Versace y que estaba con joyas de Lorraine Schwartz valuadas en 2 millones de dólares.

Y aunque sin duda este vestido no podría ser utilizado para cualquier ocasión y menos por personas que no tienen un alto poder adquisitivo, lo que si podemos usar para copiar el look de Blake Lively es su maquillaje.

Maquillaje de Blake Lively

Pues la buena noticia es que el maquillaje de la actriz y esposa de Ryan Reynolds lo puedes comprar sin ningún inconveniente en el supermercado.

De acuerdo con el maquillista de Lively, Kristofer Buckle, señaló que ellos se inspiraron en las pinturas religiosas italianas para hacer el maquillaje de la actriz.

De acuerdo con Buckle, estos son todos los productos de belleza que usó Blake Lively:

Para preparar la piel: Hydra Genius Moisturizer mezclado con True Match Lumi Glotion, ambos de L'Oréal, para darle suavidad y brillo natural a su piel.

El maquillaje: Usaron el True Match Super Blendable Makeup en tono W-3 de L'Oreal.

Bronceador: Igualmente fue de la marca, el True Match Lumi Bronce it Bronzer, en la nariz y mejillas.

Sombras para ojos: Enchanted Paradise, es es una nueva paleta de L'Oreal Paris que serán lanzadas en julio.

Pestañas: Voluminous Lash Paradise.

Rubor: Paradise Enchanted Blush, un rubor de perteneciente a la paleta de sombras de ojos que también será lanzado en julio.

Iluminador: True Match Lumi Glow.

Labios: Color Riche Shine tono Rosewood de L'Oreal.