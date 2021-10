Ahora puedes conocer la historia de Manga de Darling in the FranXX en México. La trama trata de que en un futuro lejano, cuando la Tierra está en ruinas y la humanidad ha establecido una ciudad-fortaleza móvil bautizada como “Plantación”, unos pilotos viven en Mistilteinn, la “Jaula de pájaros”.

Los niños viven allí sin conocer el mundo exterior ni la libertad. Su vida consiste en luchar y superar misiones contra unas formas de vida gigantes y misteriosas conocidas como Kyouryuu. Para enfrentarse a ellos, utilizan los robots Franxx.

Un chico llamado Hiro está bautizado como Code:016 y, una vez, fue considerado un prodigio. No obstante, se ha quedado atrás y su existencia parece innecesaria. No pilotar un Franxx es igual a no existir. Un día, una chica misteriosa conocida como “Zero Two” aparece ante él y dos cuernos surgen de su cabeza. Así los explica uno de los episodios de Darling in the FranXX.

Editorial del manga de Darling in the FranXX

Volúmen 2 de Manga de Darling in the FranXX

Aunque ya dejó entrever en su última actualización de próximos lanzamientos de su página web, Editorial Ivrea abre una nueva batería semanal de nuevos títulos manga que llegarán a su catálogo.

Previo al Día del Libro, anunciando el regreso de Kentaro Yabuki con uno de sus últimos trabajos tras To Love-ru Darkness. Se trata de Darling in the Fanxx, adaptación del popular anime de CloverWorks y Studio Trigger.

El primer volumen de la serie salió a la venta el pasado 13 de mayo. La historia de esta adaptación varía en cuanto a la historia de la serie animada, ya que a partir del cuarto hay cambios notables que desembocan en un final distinto. La edición española de este manga será en rústica de tapa blanda con sobrecubierta y formato B6, con una periodicidad mensual.

Esta historia dibujada por Kentaro Yabuki no es desconocida, ya que la serie animada fue emitida en Crunchyroll a la vez que en Japón y Selecta Visión editó los 24 episodios del anime en Home Video. La Segunda temporada de Darling in the FranXX fue una de las más populares.

¿Cuántos volúmenes tiene el manga de Darling in the FranXX?

Darling in the FranXX es una serie de anime de ciencia ficción

Code:000 escribió y Kentaro Yabuki dibujó esta obra cerrada de 8 volúmenes basado en el anime de mismo título, una distopía postapocalíptica que fue publicada en la revista digital Shōnen Jump+ de la editorial Shueisha entre enero de 2018 y enero de 2020.

Darling in the FranXX también esta doblada y es una serie de anime de ciencia ficción producida por el estudio Trigger en colaboración con A-1 Pictures. El anime, que cuenta con un guión original, fue anunciado oficialmente en la Anime Expo en julio de 2017.

La serie se estrenó el 13 de enero de 2018 y finalizó el 7 de julio del mismo año. Está compuesta por 24 episodios, más 2 episodios especiales.



¿Dónde puedo ver Darling in the FranXX con doblaje latino?

Darling in the FranXX con doblaje latino se puede ver a través de diversas plataformas

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Darling in the FranXX con doblaje latino se puede ver a través de diversas plataformas, entre ellas a través del canal de YouTube, además también esta disponible a la venta a través de Mercado Libre y Amazon.

Ahí podrás apreciar de cómo los chicos sueñan con poder volar algún día por el infinito cielo, aunque son dolorosamente conscientes de cuán lejos está el cielo más allá del cristal que les impide salir volando.

En un futuro distante la humanidad ha creado Plantation, una ciudad fortaleza móvil construida sobre las ruinas del mundo y en la que ha florecido la civilización.

Ahora ya sabes donde puedes disfrutar de la historia de Manga de Darling in the FranXX en México.

