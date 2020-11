Maneras fáciles para demostrar tu amor a tu pareja sin palabras

Demuéstrale a tu pareja cuánto la amas ¡Sin palabras! Aquí te decimos cómo. | hola

Para el amor, como con muchos otros sentimientos, se requiere demostrar y qué mejor manera que con actos sin palabras para decirle que amas a tu pareja, por eso, en La verdad Noticias, te decimos las maneras más fáciles que puedes encontrar para decirle ¡Te amo!

Si demuestras tu amor sin palabras, no quieres decir que no le puedas decir a alguien que lo amas, intenta de vez en cuando demostrarle con acciones a tu pareja o a tu amigo o incluso a tus padres que los amas para tener una relación más estrecha.

Tiempo de calidad para ellos

No importa lo ocupado que estés, siempre deberías tener tiempo para quienes amas. Puede que tengas muchas cosas importantes que hacer y reuniones y quizás tu pareja, padre o amigo lo entiende. Pero no es tan difícil tomar el teléfono para llamarlos y preguntarles cómo va su día. O tomarte un pequeño descanso para tomar un café juntos. Un picnic de fin de semana también es una buena idea.

el tiempo de calidad para tu pareja, es lo mejor que puedes hacer. foto: elpersonalista

Siempre escúchalos

Una de las formas más simples de demostrar tu amor sin usar las palabras, es escucharlos. Escucha cada palabra que dicen incluso cuando sea aburrido o no te guste el tema de la conversación. Si te preguntan si ya te contaron esta historia, ¿por qué no decir ‘Sí, pero ¿me la podrías contar otra vez porque se me han olvidado algunas cosas’? Si les gusta contar esa historia en particular una y otra vez, no los interrumpas y sólo escúchalos.

Besos y abrazos siempre

Cuando se trata de demostrarle a alguien que lo amas sin usar palabras, la calidez de los besos y los abrazos son lo mejor. Sea que es un beso de buenos días o buenas noches, o un abrazo para que sepan que te preocupas de ellos o que los extrañas, esta es una muy buena manera de expresar tu amor.

Hazles la vida más fácil

No me refiero a darles dinero o hacer cosas que ellos deberían hacer. Me refiero a hacer cosas pequeñas como sacar la basura o comprar comida que falte sin que te lo pidan o hacer algo que no les guste hacer a ellos. Aunque pueda parecer algo pequeño, el hacerlas puede hacer que su vida sea más fácil.

Los besos y abrazos es otra forma de decir "te amo". foto:serpadres

Sorpresas inesperadas

Cuando escuchas todo lo que alguien te dice, aprendes mucho sobre ellos. Algo como recordar un sabor de helado favorito y así poder sorprender a esa persona cuando esté triste será un detalle elocuente para demostrar lo que sientes.

Paquetes especiales

Cuando se trata de amor, la distancia no es un problema y puedes mostrarles de igual manera que realmente te preocupas de ellos. Un paquete de cosas pequeñas que sabes que necesitan o que le gustan es todo lo que necesitas para demostrar tu amor sin usar palabras.

Cocina para ellos

La mayoría de las personas suele cocinar en ocasiones especiales como el día de la madre o el día de los enamorados, pero ¿por qué no cocinar algo especial para alguien a quien amas? Averigua su plato favorito e intenta cocinarlo hoy. Puedes incluso cocinarlo y sorprender a esta persona en su lugar de trabajo o en la universidad.

Cocinar para tu pareja o amigos también es una forma de demostrar tu amor. foto: cortesía

Siempre hay que apoyarlos

Todos cometen errores, es parte de la naturaleza humana. Así que es importante apoyar a alguien que amas si está pasando por momentos difíciles. Incluso si les dijiste que no lo hicieran, no te prestaron atención y ahora se arrepienten, no les digas ‘te lo dije.’ Apóyalos y diles que los errores nos sirven y que todos se equivocan, sólo debemos aprender de nuestros errores y seguir con nuestra vida.

Aprender a amar sin palabras

Aprender a demostrar tu amor sin palabras no tiene porqué ser difícil, incluso las cosas más pequeñas pueden hacer una gran diferencia en el día de la persona a la que sorprendas. Siéntete libre de expresarte a través de buenas acciones en vez de decir palabras, pero asegúrate de hacerlo de forma sincera. ¿De qué manera demuestras tu amor sin usar palabras?

