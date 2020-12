Manchas en la piel, esto es lo que debes saber acerca de esta lesión

Las llamadas manchas de café con leche en la piel tiene diversos orígenes, aquí te decimos lo que debes saber. | cantabrialabs

Las manchas de café con leche son lesiones bastante frecuentes en la piel de los niños. A pesar de que la mayoría suelen ser benignas, muchas veces pueden indicar la presencia de patologías graves.

Muchos padres, sobre todo los primerizos, están muy atentos a cualquier cambio en la piel de su bebé, ya que estos pueden ser indicativos de un problema subyacente. Una de las alteraciones más comunes son las manchas de café con leche, por lo que te diremos en La Verdad Noticias todo lo que debes saber acerca de ellas.

Las manchas café con leche suelen ser planas, tener bordes irregulares y tornarse más notorias alrededor de los 2 años de edad. Es importante notar que su tamaño aumenta a medida que el niño crece, sin que esto sea indicativo de alguna patología.

Las manchas en la piel, por lo general salen en los niños y bebés. foto: corpobel

¿Qué origina estas manchas?

En este caso, existe una cantidad excesiva de melanosomas en el interior de los melanocitos de un área específica. Esto hace que aparezca una pigmentación más oscura en la zona.

También ciertas enfermedades son capaces de aumentar el número de melanocitos en la piel, por lo que pueden aparecer estas manchas en diversas partes del cuerpo. Además, estudios científicos han demostrado una relación directa entre estas marcas y algunas patologías.

Síntomas de las manchas café con leche

En este punto es importante destacar que las manchas de café con leche en la piel de los niños no son producto de una reacción alérgica, por lo que no están asociadas a picazón o dolor. Además, también se debe resaltar que estas pigmentaciones no causarán cáncer.

Las manchas en sí pueden no presentar ningún síntoma, no obstante, cuando son producto de alguna patología subyacente los niños desarrollarán una sintomatología relacionada con la misma. En el caso de la neurofibromatosis, por ejemplo, se deberá estar atento a síntomas visuales y neurológicos, así como a tumoraciones en la piel.

Las manchas en la piel tiene síntomas asociados con diversas patología. foto: mejorconsalud

Manchas benignas y malignas

En la mayoría de los casos, las manchas café con leche suelen ser benignas y no indican la presencia de alguna enfermedad. De hecho, estudios han demostrado que tan solo el 25 % de ellas están asociadas a una patología.

Aunque es importante acudir al especialista cuando se observen 6 o más manchas con un diámetro mayor de 5 milímetros en niños y mayor de 15 milímetros en adolescentes. Esto podría ser indicativo de neurofibromatosis.

Tratamiento de las manchas café con leche

Esta alteración pigmentaria no necesitará ningún tratamiento ni cuidado especial. La misma permanecerá con el paciente el resto de su vida. Sin embargo, se han buscado diversas maneras de hacerlas menos visibles, pero no se han obtenido grandes resultados.

Cuando las manchas de café con leche en la piel son producto de alguna patología se deberá tratar la enfermedad de base. Es de suma importancia mantener un control médico constante y seguir el tratamiento prescrito de forma exhaustiva.

TE PUEDE INTERESAR:Lunares: ¿Cómo saber si son cancerígenos? Y su prevención

����⬇�� Prueba esta sencilla mascarilla para la piel grasa y notarás que se hace más uniforme y saludable. ����⬇��https://t.co/LrSUEwvxVa — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 12, 2020

¿Qué hacer ante la presencia de estas manchas?

En la mayoría de los casos las manchas café con leche son una marca de nacimiento benigna, es decir, no representarán ningún peligro para la salud de quien las posee.

Sin embargo, siempre se debe estar atento ante los cambios que estas manchas puedan presentar y ante la aparición de nuevas lesiones. Esto se debe a que las mismas pueden indicar la presencia de enfermedades graves que representan un peligro para la vida si no son tratadas a tiempo.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.