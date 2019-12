Malos hábitos en el baño que afectan tu salud FOTO CORTESÍA DIARIO FEMENINO

El baño es una de la zonas de la casa que más gérmenes puede tener, incluso algunos expertos consideran que solo la taza del inodoro contiene 3,2 millones de bacterias, sin embargo, hay algunos malos hábitos que muchas personas hacen y que no saben que puede afectar a su salud.

Malos hábitos FOTO VIX

Usar una esponja vegetal

Este tipo de esponja puede tener miles de bacterías ya que generalmente cuando terminas de bañarte, dejas la esponja en el baño, es un momento perfecto para que las bacterias se cultiven y se propaguen.

Usar una esponja vegetal FOTO CORTESÍA VIX

Así que lo que debes hacer es remplazarla seguido o bien, dejarla secar y no dejarla en el baño (No la uses a diario).

Dejar tu cepillo de dientes sobre el lavabo

Este es un hábito que muchas personas hacen, por practicidad o por simple flojera, pero dejar un artículo dental en este lugar no es prudente ya que aquí se estancan de gérmenes. Lo recomendable es que debes buscar un lugar seco, lejos del inodoro para dejar tus artículos. (remplazalo cada 3 meses).

Dejar tu cepillo de dientes sobre el lavabo FOTO GEARDIARY

Dispositivos al baño

En la acualidad, 9 de cada 10 personas tiene la costumbre de llevar algún tipo de dispositivo al baño, ya sea tablet, celular u otro artículo que usan para entretenerse mientras hacen sus necesidades, pero el detalle está que después te llevas este artículo a lugares como el comedor, cama o sala.

Dispositivos al baño FOTO EME DE MUJER

Procura no llevar dispositivos, si lo haces límpialos muy bien.

Usar tu toalla corporal para tu cara

Todo mundo lo hace, pero este hábito puede afectar tu salud, usar la misma toalla para secarte la cara y luego dejarla mojada, es ideal para el cultivo de bacterias, por lo que es recomendable que una sea para tu cuerpo y otra para tu cara, además debes dejarla en una zona con ventilación.

Usar tu toalla corporal para tu cara FOTO EL PAÍS

Descargar el inodoro mientras la tapa está abierta

La tapa del inodoro cumple una función especial, el agua se arremolina con pequeñas partículas de desechos y se pulveriza en el aire, de esta manera los gérmenes pueden llegar a tu toalla, cepillo de dientes y más, es por eso que cada que jales, debes bajar la tapa.

Descargar el inodoro mientras la tapa está abierta FOTO ECOLOGÍSMOS

