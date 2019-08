“Malasangre” trae de regreso al reportero de nota roja Adalberto Zaragoza

Una joven y hermosa mujer yace tendida sobre un sillón con dos ríos de sangre que emanan de su cuello. El legendario reportero de nota roja Adalberto Zaragoza es el primero en llegar al lugar de los hechos y, fascinado con la víctima y la precisión con la que el asesino hizo los cortes, captura con su cámara cada detalle. Todo apunta a un crimen pasional, pero al periodista no pueden dejar de llamarle la atención los libros en los estantes que revelan el oficio de la víctima. Beto sabe cómo funciona el mundo del narco y el hampa, pero nada de esos otros «vatos raros» que se dicen poetas.

Su alter ego, el comandante Peláez —oficial a cargo de la investigación— no solo se enfrenta a un caso difícil, sino al nuevo fiscal; necesita dar buenos resultados pronto o esta vez sí lo despedirán. Apoyado por un maestro de literatura de origen salvadoreño, Beto —quien también lidia con los achaques de la edad— comienza una intensa búsqueda para entender el mundo de los poetas y descubrir al responsable. La respuesta quizá se encuentre en el Malasangre, un bar de mala muerte donde se refugian los amantes de la noche y las letras.

Diego Petersen ha incluido a su personaje Adalberto Zaragoza en tres novelas.

El autor, Diego Petersen, Estudió Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y ha dedicado su vida al periodismo y la escritura, aunque reconoce que esta última faceta no hubiera sido posible si no estuviera trabajando en El Informador. “Escribir era algo que siempre había querido hacer pero solo hacía columnas, no sabía escribir una novela. Alguien como yo necesita tener la presión del tiempo, así que me acerqué a otros escritores, fue terquedad también. A partir de eso publiqué “Los que habitan el abismo”, luego “Casquillos negros” y finalmente “Malasangre”, obras que están totalmente conectadas, ya que conforman una trilogía con el mismo personaje”.

Lo que ha dejado en claro esas dos primera novelas es que Beto Zaragoza, es uno de los reporteros de policía más memorables de la novela negra contemporánea. En “Los que habitan el abismo”, participa en una aventura basada en el estremecedor caso de "La viuda negra", ocurrido en el occidente de México en “Casquillos Negros”, vive de relatar la muerte. Pero sus días como reportero de nota roja dan un vuelco cuando recibe unas reveladoras fotografías, ocultas hasta entonces, sobre los implicados en el asesinato del cardenal Posadas.

"Los que habitan el abismo", "Casquillos negros" y "Malasangre", conforman una trilogía con el mismo personaje.

Cuestionado acerca de lo que considera que le hace falta hacer, comentó: “Seguir experimentando en la escritura, cada vez escribiendo más de tiempo completo pero entre mis hobbies me gusta mucho velear, la bicicleta me encanta porque lo que ves en bicicleta no lo ves en coche; también caminar y viajar”.

Fue columnista y directivo en diversos periódicos. Actualmente su columna «En Tres Patadas» se publica en El Informador de Guadalajara y una decena más de diarios en todo el país. Asimismo, colabora en la revista Nexos y el diario El País. Es autor de las novelas Los que habitan el abismo (Planeta, 2014) y Casquillos negros (Tusquets, 2017).

Ricardo D. Pat