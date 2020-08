Makeup: Consejos de Artistas de color sobre bases

Consejos de maquillaje de los artistas. Foto: Vix.com

Los artistas de color ofrecen consejos de productos, trucos para corregir el color y sugerencias de muestras que te ayudarán a encontrar la combinación de tonos perfecta para la piel.

Encontrar una base de maquillaje que te guste puede ser tan abrumador para un principiante como para un profesional de la belleza experimentado. Y si lo que buscas es un tono que se adapte a tu cutis melanizado, puede resultar aún más complicado.

Consejos de expertos en piel de color. Foto: Maybelline

Consejos de maquillaje de los expertos

Michael Anthony y los tonos de piel

Maquillador que le regaló al mundo el look de Ariana Grande para el video "Rain On Me", comparte su consejo para encontrar una combinación de color. Siempre busco el tono que parece fundirse en la piel o desaparecer en la piel cuando la pones. Mira el tono de tus mejillas, tu clavícula, los huesos de tu pecho entre tus hombros, e incluso tu cuello.

Michael compartió: Siempre les digo a las mujeres de color cuando eligen una base, hay algunas cosas a considerar: Lo primero es el tipo de piel y qué fórmula se adapta mejor a tu piel; si tu piel es grasa, es posible que desees mantenerte alejada de las bases húmedas y alcanzar para una base mate, y viceversa.

La segunda cosa que debes buscar es el tono de tu piel. Los matices son más sutiles que el tono de piel principal: son los colores que se perciben debajo de la superficie.

Ketia Moore y los matices

Moore ofrece una manera rápida y fácil de encontrar sus matices que no requiere abrir su joyero: He visto y oído hablar de todo tipo de trucos, pero la mejor manera de determinar el color de su matiz es usar una camisa blanca y párese contra una pared blanca. Con la luz del sol natural, tome una foto de usted mismo. Podrá ver claramente si tiene un tono rojo, amarillo, neutro u oliva. Por lo general, los tonos de piel más oscuros son más cálidos, especialmente durante los meses de verano.

También hay que considerar la hiperpigmentación , o el término amplio que se usa para describir la decoloración y el oscurecimiento de la piel. Es un problema común para las personas con tonos de piel profundos, particularmente alrededor de la boca y el área de la barbilla.

Moore compartió que la hiperpigmentación se puede cubrir mejor con una base de cobertura media a completa, como la favorita del maquillador Sir John, L'Oréal Paris Infallible Fresh Wear Foundation.

Consejos y trucos de makeup

Jaleesa Jaikaran

Bases favoritas: UOMA Beauty Say What Foundation , Juvia's Place Shade Sticks Foundation, Make Up For Ever Reboot Foundation.

Consejos y trucos: Siempre pruebo la base con luz natural, o lo más cerca posible de la luz natural.

Una buena manera de evaluar rápidamente cuáles son tus matices es comprobar las venas visibles que tienes. Si corren en el lado verde, estás más cálido; si se ven más azules, estás en el lado más frío. Aquellas con matices más cálidos tienden a tener rastros de oro y rojo en la piel. Con matices neutros, tendrás una mezcla igual de tonos fríos y cálidos. Para matices fríos, encontrarás tonos de rosa y azul en tu piel.

Danessa Myricks

Bases favoritas: la línea de Myricks , Danessa Myricks Beauty tiene una gama amplia e inclusiva de bases de maquillaje de claras a profundas con un enfoque especial en los "tonos difíciles de encontrar" para tonos de piel más ricos.

Consejos y trucos: Mi regla general para elegir el tono o los tonos perfectos es: el interior del rostro debe coincidir con el pecho y los perímetros del rostro deben coincidir con la frente, las orejas y el cuello. Cuando compre una base, pruebe las sombras en varias partes de la cara y el pecho para encontrar el tono perfecto o la combinación de tonos.

Michael Anthony

Bases favoritas: Me encanta la línea de bases de Fenty Beauty, por supuesto, así como Hourglass, NARS e incluso marcas como Cover FX y BITE Beauty.

Consejos y trucos: ¡Investiga! Ahora, más que nunca, creo que es importante saber quién y qué hay detrás de la marca a la que estás apoyando con tu compra. No solo marcará la diferencia al conocer los ingredientes de tus productos (si son crueldad -gratis, limpios, veganos, propiedad, etc.) pero es posible que encuentres información interesante sobre la marca que estás apoyando.

TE PUEDE INTERESAR:Consejos de los expertos para maquillarte con una mascarilla facial

Si quieres hacer un #Huerto en casa ¡estos consejos te ayudarán muchísimo!������https://t.co/ioJRXOaBJS — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 20, 2020

Moshoodat Sanni

Bases favoritas: Para tonos más oscuros, no puedes equivocarte con el modelo clásico de cada kit de artista de maquillaje de WOC: Black Opal Stick Foundation. Siempre será la mejor opción. Todas las personas de color deben tener esto en su bolso, sirve para tantas cosas diferentes, y está garantizado que las encontrará en las farmacias. Los iluminadores de Danessa Myricks son mis favoritos: ¡puede obtener el acabado angelical brillante con solo una bomba! Combinación perfecta.

Consejos y trucos: si va a comprar un corrector de color, siga los consejos de Sanni: "No puede equivocarse si tiene un corrector naranja en su bolsa de maquillaje, pero eso es para las marcas que no quieren dejarlo estar genial. Un simple corrector también puede hacer el truco para corregir el color.