Mágica Navidad en Nueva York

Uno de los lugares más mágicos para pasar Navidad es Nueva York, y es que sus calles se llenan con postales invernales, la nieve comienza a caer y adorna la ciudad, las luces iluminan sin igual, los mercados toman las plazas y los patinadores estrenan las pistas de hielo.

Definitivamente, la Navidad en Nueva York es como vivir un sueño. Escenarios que sólo te imaginas en una película son las que verás en tu día a día durante estas fechas. El empeño es evidente, pero no podría ser de otra forma, puesto que miles de turistas visitan Nueva York durante estas fechas para vivir una mágica Navidad.

Si entre tus planes navideños está visitar esta bella ciudad, entonces esta guía te será de mucha utilidad. ¡Comencemos!

Las fechas más importantes

Navidad en Nueva York.

Navidad - 25 de diciembre

Al igual que aquí, el 25 es un día importante. Las personas se reúnen con sus familiares y amigos para celebrarlo, por lo tanto es normal que algunos restaurantes los encuentres cerrados, así que lo mejor será consultar disponibilidad antes de acudir.

Si bien no te quedarás sin actividades que hacer, muchos de los lugares que sí abren tienen horarios reducidos.

Si entre tus planes está ver la Estatua de la Libertad, lamentablemente esta es una de las pocas atracciones que encontrarás cerrada.

Un buen plan por la tarde, sería pasear por Manhattan y patinar en alguna pista de hielo.

Víspera de año nuevo - 31 de diciembre

A diferencia de Navidad, Fin de Año no es festivo, pero aún así hay tiendas que cierran temprano para que sus empleados puedan cenar en familia o acudir a alguna de las fiestas que se organizan por toda la ciudad.

Vísperas de año nuevo en Nueva York.

Año nuevo - 1 de enero

Este día también es festivo, pero la mayoría de las atracciones están abiertas, así que puedes pasear por la ciudad con toda tranquilidad.

Algunas personas acostumbran comenzar el año con un refrescante baño en las heladas aguas de Coney Island en el Polar Dip. ¿Te atreverías a intentar esta tradición?

¿Qué hacer en New York durante el invierno?

Patinar sobre hielo

En Navidad, patina sobre hielo en alguna de las pistas de Nueva York.

En invierno es súper común ver a todos los neoyorquinos haciendo largas filas para patinar en las tan queridas pistas de hielo. Es una de las actividades favoritas para esta temporada, así que no puedes dejar de intentarlo. Eso sí, cúbrete muy bien, porque habrá mucho frío.

- The Rink at Rockefeller Center. Es la pista más famosa y también la más antigua. Es de pago y abre todos los días hasta la medianoche. Ojo: cuanto más se acerca Navidad, más cara es.

- The Rink at Bryant Park. Es la única pista de patinaje gratuita en Nueva York, así que te podrás imaginar cuan concurrida es. Si no tienes patines, puedes alquilarlos por $20.

- Wollman Rink in Central Park. Una de las favoritas por el simple hecho de encontrarse donde se encuentra, Central Park. Se encuentra muy cerca de la entrada sureste del parque.

Ver el encendido del Árbol de Navidad

¿A quién no le gusta ver el encendido del Árbol de Navidad en su ciudad? Es una de las actividades más emblemáticas en todas partes y en Nueva York no es diferente. Es una ceremonia tradicional y marca simbólicamente el comienzo de la época navideña. Aunque el evento más importante se hace en el Rockefeller Center, hay otros parques y tiendas que organizan su propia celebración.

Visita los mercados navideños

Mercados Navideños en Nueva York.

Es aquí donde podrás encontrar adornos navideños para tu árbol de Navidad, regalos originales para intercambios con la familia y amigos y obviamente comida y apple cider calientita.

La mayoría abren en noviembre y cierran en los primeros días de enero. Estos son tres de los más conocidos.

- Winter Village, en Bryant Park (27 de octubre de 2018 – 2 de enero de 2019

- Grand Central Holiday Fair (12 de noviembre – 24 de diciembre de 2018)

- Union Square Holiday Market (15 de noviembre – 24 de diciembre de 2018).

Mira algún espectáculo navideño

Cascanueces en Nueva York.

Como parte de las tradiciones navideñas, en Estados Unidos y principalmente en Nueva York, está disfrutar de musicales y obras de teatros, por ejemplo, la más emblemática es el Cascanueces. Así que si quieres darle un toque de música y danza a tu Navidad, checa estas opciones.

- The Rockettes Radio City Christmas Spectacular. El espectáculo navideño por excelencia de Nueva York que se celebra desde 1933 en el Radio City Music Hall.

- The Nutcracker en el Lincoln Center. El New York City Ballet presenta El Cascanueces cada invierno en el Lincoln Center.

- Botanical Garden Holiday Train Show. Esta es una popular tradición del Jardín Botánico de la ciudad y en un trenecito recorre los escenarios en miniatura de Nueva York.

Admira los escaparates navideños.

Escaparates navideños en Nueva York.

Todas las tiendas de la ciudad adornan sus escaparates durante estas fechas y muchas le ponen tal empeño que terminan creando verdaderas obras de arte. La siguiente es una ruta con la cual podrás recorrer a pie los escaparates más bellos y emblemáticos de Nueva York.

- Macy’s (6th Ave y calle 34)

- Barneys (660 Madison Ave entre las calles 60 y 61)

- Bloomingdale’s (Lexington Ave y calle 59)

- Bergdorf Goodman (5th Ave y calle 58)

- Tiffany & Co (5th Ave y calle 52)

- Lord & Taylor (5th Ave y calle 39)

- Saks Fifth Avenue (5th Ave entre as calles 49 y 50).

Escríbele una carta a Santa Claus

Escríbele una carta a Santa Claus.

Escribe tu carta a Santa y déjala en el buzón de Macy’s. Ellos se aseguran de que llegue al Polo Norte. Además, en una de las plantas de este almacén, podrás encontrar Santaland, una aldea mágica del Polo Norte con bellas decoraciones navideñas y amables elfos.